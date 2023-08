Noch unbekannte Täter sind in der Nacht auf Mittwoch in ein Lebensmittelgeschäft in der Bodenseestraße eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, verschafften sie sich zunächst gewaltsam Zutritt zu dem Selbstbedienungsladen. Im Inneren hätten sie dann versucht, die Kasse aufzubrechen – das sei jedoch nicht gelungen. Nachdem der 58-jährige Inhaber des Geschäfts gegen 4 Uhr aufgewacht sei und in seinem Geschäft nach dem Rechten gesehen habe, seien die Einbrecher in unbekannte Richtung geflüchtet.

Die Männer seien etwa 170 bis 180 Zentimeter groß und seien dunkel gekleidet und maskiert gewesen. Einer der beiden habe eine kräftigere Statur, der andere eher eine athletische. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Radolfzell unter 07732 950660 zu melden.