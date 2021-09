Radolfzell vor 4 Stunden

Der Heimathafen am Bodensee: Wie Stefanie Harter im fernen Moskau die Verbindung zu Radolfzell hält

Während ihres Studiums lernte Stefanie Harter Russisch und stellte damit die Weichen für ihre spätere Karriere in Moskau. Aktuell wartet sie wieder auf ein Visum, um für mehrere Jahre für die Heinrich Böll-Stiftung das Büro in Moskau zu leiten. Beim Heimat-Talk am Freitag, 10. September, um 19 Uhr im Milchwerk wird sie mit fünf anderen Ex-Radolfzellern über ihre Verbindung zu Radolfzell sprechen.