von Natalie Reiser

Der große Kleidermarkt des Familienverbands Radolfzell/Konstanz findet wieder statt. Am Samstag, 12. März, wird im Milchwerk auf 60 Tischen Kinder- und Erwachsenenbekleidung für Frühling und Sommer, Umstandsmode, Spielzeug und vieles mehr rund ums Kind angeboten. Bis zum 5. März können sich Familien, die gebrauchte, aber gut erhaltene Ware zum Verkauf anbieten möchten, um eine der 130 Kundennummern, die zum Verkauf berechtigen, bewerben.

Zwei Jahre lang war kein Markt möglich

Karin Vögele und Susanne Schuhwerk vom Familienverband strahlen, während sie von den Vorbereitungen für den Kleidermarkt erzählen. Nach einer zweijährigen Zwangspause aufgrund der Pandemie kann der Kleidermarkt nun wieder im gewohnten Format stattfinden. Im Herbst des vergangenen Jahres habe es zwar einen Markt in einer abgeänderten, kleineren Version gegeben. Familien konnten ihre Ware selbst an Tischen anbieten. „Der Verkauf ist leider auf ein eher verhaltenes Echo gestoßen“, berichtet Vögele.

Am 12. März soll die Ware nun wieder, wie in den Vorjahren, in Kommission angeboten werden. Für die Käufer sei dies ein klarer Vorteil, finden die beiden Frauen. 35 Helfer werden die rund 6.500 Verkaufsartikel im Vorfeld nach Art und Größe sortieren und auf den Tischen anordnen. Käufer könnten so gezielt finden, wonach sie suchen.

Mehr Vorarbeit als gewöhnlich

In die Vorbereitung haben Karin Vögele, Susanne Schuhwerk und ihre Kolleginnen vom Familienverband noch ein bisschen mehr Arbeit als gewöhnlich gesteckt. Um zu gewährleisten, dass der nötige Abstand eingehalten werden kann, haben sie ein Wegesystem zwischen den Tischen im großen Saal des Milchwerks entworfen. Die Bezahlung an der Kasse wird nicht wie in den Vorjahren am Saalausgang stattfinden, sondern im Foyer. Die Käufer sollen auf einem durch Absperrbänder festgelegten Weg zur Kasse geleitet werden. „So können wir vermeiden, dass die Besucher dicht an dicht stehen“, erklärt Schuhwerk.

„Uns ist die Sicherheit und Gesundheit sehr wichtig“, fügt Karin Vögele hinzu. Als Helfer wurden nur Personen zugelassen, die entweder geimpft oder genesen sind. Mit dieser Maßgabe, die über das hinausgeht, was der Gesetzgeber fordert, seien die Macherinnen überwiegend auf Verständnis gestoßen. „Wir arbeiten in den Stunden vor der Öffnung einfach intensiv zusammen. Deshalb war uns ein höherer Schutz wichtig“, erklärt Karin Vögele.

Es gibt ein paar Änderungen

Bereits bevor die Ware um 9 Uhr angeliefert wird, müssen Kleiderstangen aufgestellt, Kleiderbügel ausgepackt und Größenschilder auf den Tischen aufgestellt werden. Nach einer kurzen Besprechung „rollt dann das Rad“, so Vögele. Jede Familie, die einen Berechtigungsschein erhalten hat, kann 50 Stücke zum Verkauf anbieten. An die 6.500 Kleidungsstücke, Spielzeug und Kinderbedarf vom Maxi Cosi bis zum Dreirad wollen sortiert werden.

Wann und wo? Der Kleidermarkt des Familienverbands Radolfzell/Konstanz findet am Samstag, 12. März, von 13.30 bis 15.30 Uhr im Milchwerk statt. Zugelassen sind alle Besucher mit einem 3G-Nachweis und einer FFP2-Maske. Wer von der Maskenpflicht befreit sei, sollte ein Attest zur Hand haben, so Karin Vögele, Vorsitzende des Familienverbands. Familien, die Kleidung oder Spielsachen verkaufen wollen, können sich bis zum 5. März per E-Mail an die Adresse kundennummer-fv@web.de um eine Berechtigungsnummer bewerben. Die Entscheidung fällt per Los.

Neu sind in diesem Jahr zwei Dinge: Da ohnehin auf die Abstandsregeln geachtet werden soll, ist kein vorrangiger Einlass für Schwangere geplant. Ferner soll es keine Umkleidekabinen geben. Darüber hinaus wollen die Helfer einen Blick auf die Zahl der Anwesenden werfen. Sollte es innen zu voll sein, bittet der Verband um etwas Geduld, sollte es zu kurzen Wartezeiten vor dem Einlass kommen. Außerdem bittet er Eltern, ihre Kinder nach Möglichkeit in diesem Jahr nicht mitzubringen.

Karin Vögele blickt nicht nur dem Kleidermarkt im Milchwerk freudig entgegen. In Moos ist ein Kleidermarkt für den 29. April geplant. Auch in den Ortsteilen von Radolfzell würde überlegt, wann die nächsten Verkäufe stattfinden könnten, erzählt Vögele. „Das ist schön, denn diese Veranstaltungen leben auch von der Dynamik untereinander“, findet sie.