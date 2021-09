von Georg Lange

Nach langer Pause waren die Mitglieder des „Vereins für Geschichte des Bodensees und seiner Umgebung“ wieder auf Exkursion. Mit Jürgen Klöckler, dem Leiter des Stadtarchivs Konstanz, erkundeten sie auf einem Spaziergang die Gemarkung Liggeringen. Wilderich Graf von und zu Bodman begleitete die Mitglieder zu einer Besichtigung des Schlosses Freudental.

Exkursionen gehören wie naturwissenschaftliche und geschichtshistorische Vorträge zum Programm bei den Hauptversammlungen des Vereins. Durch die Lockerungen der Corona-Maßnahmen konnten die gewohnten Vereinstätigkeiten in der Torkel wieder ausgeübt werden.

Bestand seit 153 Jahren

Der in Friedrichshafen gegründete und 1200 Mitglieder zählende Geschichtsverein hat die Pandemie gut überstanden. Mit 153 Jahre Vereinsgeschichte auf dem Rücken und dem Überdauern zweier Weltkriege könne man auch ein Jahr Pandemie gut überstehen, so Vereinspräsident Harald Derschka.

Gewöhnlich tagt der Verein in größeren Städten rund um den Bodensee. Liggeringen erhielt im Pandemiejahr den Zuschlag als Veranstaltungsort, weil der Radolfzeller Teilort mit der Torkel und der Litzelhardthalle zwei unterschiedlich große Veranstaltungsräume sowie die Möglichkeit für Exkursionen anbieten konnte.

Treffen nach über einem Jahr Pause

Zum letzten Mal tagte der Vorstand im Herbst letzten Jahres in St. Gallen. Ein Jahr sei die Vorstandsarbeit nur über Videokonferenzen möglich gewesen, so Derschka. Zum ersten Mal nach über einem Jahr trat der Vorstand wieder physisch mit seinen Mitgliedern zusammen.

„Der Verein ist der erste internationale Geschichtsverein, den es in Mitteleuropa gegeben hat“, erläutert Jürgen Klöckler, der auch Liggeringer Ortschaftsrat ist. In dem Vereinslogo des 1868 gegründeten Vereins sind die Wappen der fünf Seeanrainer Württemberg, Bayern, Vorarlberg, Schweiz und Baden vertreten.

Eine ungewöhnliche Vereinsgründung

Zur Zeit der Gründung waren die Seeanrainer eigenständige Staaten. Und es sei ungewöhnlich gewesen, dass sie einen Verein gegründet hätten, so Klöckler. Hier schlage sich eine Art Vorläufer-Gedanken eines „Europas der Regionen“ nieder, der vor allem eines vereinte: die gemeinsame Sprache und Kultur.

Die Vereinsgeschichte Historisch und naturkundlich bildet der Bodenseeraum eine Einheit. Er zählt zu den Kulturlandschaften Europas. Der Bodensee wurde erst neuzeitlich zu einem Grenzgewässer. Im 19. Jahrhundert stießen hier das Großherzogtum Baden, die Königreiche Württemberg und Bayern, die Schweiz sowie die Österreichisch-Ungarische Monarchie zusammen. Der Amtsarzt aus Tettnang, Albert Moll gründete 1868 gemeinsam mit dem Gründer des Germanischen Nationalmuseums, Hans Freiherr von und zu Aufseß sowie dem österreichischen Unternehmer und Altertumsforscher Samuel Jenny den Bodensee-Geschichtsverein. Sie hatten es zum Ziel, die Geschichte und die Natur des Bodensees und seiner Uferlandschaften „über die modernen Staatsgrenzen hinweg“ systematisch zu untersuchen. Zu den frühen Förderern gehören die Königshäuser von Bayern und Württemberg sowie Kaiser Franz Josef I. von Österreich-Ungarn.

Jürgen Klöckler spricht hier vom alemannischen Siedlungsraum, der den Norden der Schweiz und Lichtenstein sowie Vorarlberg, den Hegau, den westlichen Bodensee und Oberschwaben umfasste. Dementsprechend kommen auch die 1200 Mitglieder aus den verschiedenen Anrainerstaaten des Bodensees.

Schrift zur Geschichte des Bodensees in 139. Auflage

Der Verein veröffentlicht auch Schriften zur Geschichte des Bodensees – aktuell das 139. Heft. Die 340 Seiten große Schrift wird vom Verein in einer Auflage von 2000 Exemplaren herausgegeben und seit 18 Jahren vom Konstanzer Stadtarchivar redigiert.

Die Geschichte des Bodensees wird dort aus natur- und geschichtswissenschaftlicher Perspektive aufgerollt. Andreas Schwab untersuchte in einem Artikel den Hegau und seine Umgebung aus geologischer Sicht und stellte seine Ergebnisse in einem Vortrag vor.

Blick 35 Millionen Jahre zurück

Der an der Pädagogischen Hochschule Weingarten lehrende Professor sieht im Hegau eine Landschaft wie aus einem Lehrbuch der Geologie. Geschichte bekommt unter seiner Autorenschaft eine neue zeitliche Dimension: Sein Blick reichte 35 Millionen Jahre in das Tertiär zurück, bei dem die spannendsten und raumprägenden Phasen der Region begonnen hatten.

Während gerne Blütezeiten thematisiert werden, so sind in Wissenschaften auch Niedergänge von Epochen interessant. Der Singener Historiker, Burgen- und Festungsforscher Michael Losse sprach in seinem Vortrag über das Burgsterben im Hegau und Linzgau.

Radolfzell Spatenstich für Markolfhalle: Die Eröffnung der neuen Sport- und Mehrzweckhalle in Markelfingen ist für Februar 2023 geplant Das könnte Sie auch interessieren

Nachdem sich im 12. Jahrhundert infolge der Verlagerung von Herrschaftszentren und durch veränderte wirtschaftliche Voraussetzungen Burgen an günstigere Standorte verlegt wurden, kam es im 14. und 15. Jahrhundert zu einem Burgenrückgang. Der Radolfzeller Burgenforscher Rudolf Martin zeigte einen Überblick über Wehranlagen und Burgruinen in den Wäldern des Bodanrücks.