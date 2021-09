Die Fotofreunde des Radolfzeller Fotoclubs Blende20 zeigen bei der Kulturnacht am Samstag, 2. Oktober, ab 18 Uhr im Milchwerk ein buntes Kaleidoskop ihres fotografischen Könnens. In der Einladung versprechen sie „faszinierende Detailaufnahmen, magische Augenblicke und menschliche Schönheit.“

Foto-Rallye am 9. Oktober

Zudem lädt die Gruppe, deren Motto „Fotografieren soll Spaß machen“ ist, am Samstag, 9. Oktober, alle Kamera-Begeisterten um 10 Uhr zu einer Foto-Rallye ein, bei der es innerhalb von zweieinhalb Stunden einige abwechslungsreiche fotografische Herausforderungen zu meistern gilt. Hilfsmittel wie Filter, Blitzgerät und ähnliches sind dabei nicht erlaubt, gefragt sind also fotografisches Können und Kreativität. Treffpunkt ist die Unvergleichbar in der Poststraße 5 in Radolfzell. Die Rallye findet bei jedem Wetter statt.

Durch die Veranstaltung sollen Interessenten laut Mitteilung die Aktivitäten der Gruppe kennen- und bestenfalls lieben lernen. Denn so facettenreich wie ihre Bilder sind, so vielfältig seien die Mitglieder der Gruppe, die sich aus Profi– und Hobbyfotografen zusammensetzt, künstlerisch unterwegs.

Leidenschaft an der Linse

Ziel des Clubs sei es, gemeinsam der Leidenschaft an der Linse nachzugehen, einander neue Blickwinkel aufzuzeigen und bereichernde Ideen auszutauschen, schreibt der Radolfzeller Fotoclub Blende20 weiter. Ob Anfänger oder erfahrener Fotograf – jeder, der Fotografie und Kreativität wertschätzt, sei willkommen.

Dabei ist laut Mitteilung des Vereins stets für Abwechslung gesorgt: Die Mitglieder von Blende20 treffen sich regelmäßig zu einem Stammtisch, um über Bilder, Techniken und vieles mehr zu diskutieren. Darüber hinaus organisieren sie regelmäßig fotografische Thementage, Foto-Spaziergänge und Rallyes.

Radolfzell Literarischer Abend: Bruno Epple erzählt von seiner Kindheit am See Das könnte Sie auch interessieren

Vier Mal im Jahr findet zudem ein interner Wettbewerb statt, bei dem es laut Fotoclub jede Menge Spaß und spannende Herausforderungen für die Teilnehmer gibt. Weitere Informationen über den Radolfzeller Fotoclub Blende20 und seine Aktivitäten gibt es im Internet unter der Adresse www.fotofreunde-radolfzell.de