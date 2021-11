Am 15. November tritt Bernhard Hoëcker mit seinem Programm „Morgen war gestern alles besser“ im Radolfzeller Milchwerk auf. Mit dem SÜDKURIER hat er sich vorab darüber unterhalten, warum jeder seiner Auftritte anders ist und wie es ist, endlich wieder auf der Bühne zu stehen.

Herr Hoëcker, Sie treten nicht zum ersten Mal in Radolfzell auf. Haben Sie Erinnerungen an den Bodensee?Oh ja, mehrere, weil wir oft daran vorbeifahren, wenn wir aus der Schweiz kommen oder auch in Konstanz sind, wo wir immer wieder mal spielen.