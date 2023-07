Sie sind beinah so etwas wie eine lokale Währung: Die Gutscheine der Radolfzeller Aktionsgemeinschaft können seit Jahren in fast allen Geschäften der Radolfzeller Innenstadt verwendet werden. Besonders beliebt sind sie als Geschenk-Gutschein gewesen. Immer dann, wenn man sich bei jemanden bedanken oder einfach nur Freude machen wollte, konnte man die Gutscheine erwerben.

Für die Mitglieder der Aktionsgemeinschaft war das „Zeller Geld“ zudem eine Möglichkeit, die Kaufkraft in der Stadt zu halten. Spätestens seit große Online-Händler dem Einzelhandel schwer zu Schaffen machen, waren die Gutscheine deshalb besonders wertvoll für sie.

Dringend nötige Auffrischung

Die Gutscheine der Aktionsgemeinschaft erhalten jetzt trotz ihrer großen Beliebtheit eine Auffrischung. Die ist aus Sicht von Aktionsgemeinschaft-Kassierer Thomas Dannenberger dringend notwendig, wie er jüngst auf der Hauptversammlung der Radolfzeller Aktionsgemeinschaft im Milchwerk erklärte: „Für uns sind die Gutscheine viel zu viel händische Arbeit“, sagte er.

Deshalb will man den Verkauf und die Nutzung der Gutscheine ab dem 1. November 2023 digitalisieren. Die alten Gutscheine sind maximal noch bis Ende 2026 gültig.

Kaufen und Einlösen wird leichter

Auch für die Kunden wird der Schritt in die Zukunft mit einem Mehrwert verbunden sein. Denn so können die Gutscheine bequem von zu Hause online erworben werden. Die Gutscheine sollen dann ausgedruckt oder wahlweise per QR-Code auf das Mobiltelefon geladen werden können. Ähnlich unkompliziert verhält es sich dann beim Einlösen. Auch im Geschäft vor Ort kann der Gutschein über den QR-Code entwertet werden.

Wer dennoch lieber einen ausgedruckten Gutschein verschenken möchte, kann diesen weiterhin in den Geschäften erwerben. Dieser hat künftig aber ein neues Design. Ein weiterer Vorteil besteht darin, dass die Aktionsgemeinschaft die Nutzung auch für Nichtmitglieder öffnet, so dass diese die Gutscheine ebenfalls einlösen können. Voraussetzung ist hier eine Anmeldegebühr.

Bei den Neuwahlen wurde Regina Brüsewitz, Geschäftsführerin der Tourismus-und Stadtmarketing GmbH, in den Vorstand gewählt, den sie sich künftig mit Sandra Biller-Stocker und Lisa Tägtmeier teilt.