Einen professionellen Rahmen für das bürgerschaftliche Engagement im Bereich der nachhaltigen Entwicklung hat kürzlich die erste Mitmach-Konferenz im Milchwerk geboten. Dort kamen bei Radolfzeller Premiere des Veranstaltungsformats über 80 engagierte Bürger und Vertreter von Institutionen sowie Firmen zusammen, um gemeinsam eine höhere Wirkung bei ihren Tätigkeiten zu entwickeln.

Organisator und Initiator Thorsten Räffle hatte dazu im Vorfeld acht Themenbereiche ausgewählt, in denen sich die Teilnehmer einbringen konnten. Über einen ganzen Tag lang erarbeiteten die Teilnehmer an den acht Thementischen Schwerpunkte und Arbeitsfelder, die es in den kommenden Monaten mit Inhalten und konkreten Aktionen zu füllen gilt.

Höchst positives Fazit

In jedem Fall zogen alle Beteiligten am Ende des Tages ein höchst positives Fazit von dem Werdegang der Veranstaltung: Vor allem ist es offenbar gelungen, wirklich nur Menschen zu gewinnen, die sich tatsächlich aktiv in regionale und nachhaltige Projekte einbringen wollen.

Der Aufruf von Thorsten Räffle, es mögen sich bitte nur Teilnehmer einfinden, die aktiv an einem sozial-ökologischen Wandel mitwirken wollen, ist damit anscheinend erhört worden. Und nicht nur das: Insgesamt wurde das konstruktive Arbeiten gelobt, sowie der Umstand, dass die Teilnehmer nicht in das generelle Kritisieren verfielen.

Welche Hauptthemen gibt es?

Als Hauptthemen für kommenden Zusammentreffen und mögliche Aktionen sind jetzt folgende Arbeitsbereiche näher besprochen worden: So widmet sich eine Arbeitsgruppe dem Thema Balkonsolarwerke. Mit Fachvorträgen für Interessierte als auch Themensetzungen am Berufsschulzentrum (BSZ) möchte man die Hemmschwelle zur Eigeninstallation abbauen.

Wie geht es weiter? Im Herbst 2023 soll es einen Erfolgsworkshop geben, der die etablierten Projekte weiter forciert. Bis dahin bleiben die Teilnehmer im Austausch mit ihren Arbeitskreis-Kollegen. Die Mitmach-Konferenz soll darüber hinaus dauerhaft in Radolfzell etabliert werden.

Ein zweiter Tisch will sich der Ausbildung von Energiewende-Helfern widmen. Sie sollen nach einer Schulung durch die Energieagentur im Kreis Konstanz (EAKN) und dem Berufsschulzentrum als Multiplikatoren bei der Energiewende wirken. Um vor allem jüngeren Menschen einen direkteren Zugang zu den Energiewendeberufen zu erleichtern, wird eine weitere Arbeitsgruppe in Kooperation mit der Handwerkskammer einen Flyer für Schulen erarbeiten, der durch Lehrer und Auszubildende weitergetragen werden soll.

Zusammenarbeit mit Landratsamt und Stadtwerken

In Zusammenarbeit mit dem Landratsamt wird eine Arbeitsgruppe positive Beispiele sammeln, die das zuständige Amt für Klimaschutz und Kreisentwicklung künftig kommunizieren kann. Für die Gründung einer solidarisch geführten Landwirtschaft (SoLaWi) wird sich ein andere Thementisch einsetzen. Und für eine bürgerliche Photovoltaikanlage möchte sich ein Gruppe in Zusammenarbeit mit den Stadtwerken Radolfzell stark machen. Informationen dazu soll es bereits im Laufe des Jahres geben.

Anhand der Bürgerinitiative „Bleib“ aus Böhringen sollen andere Menschen dazu angehalten werden, sich für ihre direkte Lebensumgebung sozial zu engagieren, um so die Lebensqualität für alle Bürger zu erhöhen. Und anhand des Konzeptes „Klimabonus“ möchten Teilnehmer der Mitmachkonferenz Themen wie das Regionalgeld und Gutscheinsysteme weiter in der Region etablieren.