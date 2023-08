Demokratie funktioniert nur, wenn wir im Austausch bleiben. Das sagt Maria Fülberth, Projektleiterin „Demokratie leben“ bei der Volkshochschule Landkreis Konstanz. Im kommenden Trimester möchte sich die VHS diesen Austausch ermöglichen und sich vor allem dem Thema Demokratieförderung widmen.

Unter dem Motto „Transformation braucht Bildung. Mit Resilienz und Kompetenz in die Welt von morgen“ möchte die Volkshochschule Menschen für kommende Herausforderungen vorbereiten. Und diese lägen zunehmend im Bereich Politik und Gesellschaft, so die VHS-Vorständin Nikola Ferling.

Hilfe aus einem Bundesförderprogramm

Seit 2016 ist die Stadt Radolfzell Teil des Förderprogramms „Demokratie leben“ der Bundesrepublik. Seit 2017 findet jährlich eine Demokratiekonferenz statt, bei der erarbeitet werden soll, wo genau die Radolfzeller Bedarf haben und Unterstützung brauchen, wie man die Demokratie stärken kann. Aus diesem Programm ist auch die Stelle von Maria Fülberth entstanden, die bei der Volkshochschule angestellt ist, aber eng mit der Stadt Radolfzell zusammenarbeitet.

Außerdem bietet die VHS ab September eine Beratung per Chat zum Thema Weiterbildung an.

Fronten innerhalb der Gesellschaft auflösen

Auch wenn Radolfzell auf den ersten Blick wie ein aufgeschlossener und zutiefst demokratisch aufgestellter Ort erscheine, gebe es auch hier Bedarf für Demokratieförderung und Extremismus-Prävention. „Wir müssen diese harten Fronten auflösen, die sich bei Konflikten schnell bilden“, so Maria Fülberth. Dann heiße es „wir gegen die anderen“ und das sei nicht förderlich für eine offene Gesellschaft. Wichtig sei für die Bürgerinnen und Bürger, sich mit Politik auseinander zu setzen. Und das ginge am besten im direkten Austausch.

Am Internationalen Tag der Demokratie am Samstag, 16. September, findet ab 10 Uhr auf dem Seetorplatz ein Speed-Dating mit Politikern statt. Verschiedene Vertreter aus der Kommunal-, Kreis- und auch Bundespolitik werden an Tischen mit Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch kommen – aber nur für zehn bis 15 Minuten, dann werden die Tische gewechselt.

So können Teilnehmer viele Gesprächsgelegenheiten mit verschiedenen Ansprechpartnern bekommen. Teilnehmen werden unter anderem Bürgermeisterin Monika Laule und Landrat Zeno Danner. „Politischer Diskurs sollte nicht ausschließlich im Internet stattfinden, es braucht eine Plattform für direkten Austausch“, sagt Monika Laule. Wichtig sei es, ein Abwenden von der Politik zu verhindern.

Kostenfrei mehr über Russland erfahren

Mit den Fördergeldern aus dem Bundesprogramm „Demokratie leben“ können VHS und die Stadt Radolfzell zwei kostenfreie Vorträge anbieten zu Themen, die aktuell eine große Bedeutung haben. Am Donnerstag, 12. Oktober, wird die Russland-Expertin Susanne Spahn über russische Desinformation zum Krieg in der Ukraine berichten und auch viele Beispiele mitbringen, wie man am besten auf solche Falschmeldungen reagiert. Auch will sie in dem Vortrag deutlich machen, wie Russland versucht, Einfluss auf die deutsche Politik zu nehmen. Die Veranstaltung findet im kleinen Saal des Milchwerks von 19.30 bis 21 Uhr statt.

Auch im Rahmen des Schwerpunkthemas wird es am Mittwoch, 8. November, ab 19.30 Uhr in der Stadtbibliothek einen Vortrag geben zum Thema „Social Media: Chancen und Risiken für mein Kind“. Manfred Theisen ist Kinder-und Jugendbuchautor und war als Politologe auf der ganzen Welt unterwegs. Er hat sich den Themen soziale Medien, Mobbing und Fake News angenommen und wird an diesem Abend die digitalen Welten der Kinder und Jugendlichen beleuchten und wie man Konflikten vorbeugt. Begleitet wird diese Veranstaltung durch die Fachstelle Sucht in Singen.

Ihre Mutter überlebte den Holocaust

Ebenfalls wird es in Zusammenarbeit mit der Stadtbibliothek eine Lesung mit Ruth Frenk geben unter dem Titel „Bei uns war alles ganz normal“. Dabei handelt es sich um die Memoiren einer niederländischen-jüdischen Sängerin im Deutschland der Nazi-Zeit und ihre Reise durch die Welt der Kultur in Europa und den USA. Ruth Frenk ist Jüdin und Tochter einer Überlebenden des Holocaust. Diese Lesung findet am Mittwoch, 22. November, um 19 Uhr statt. Wenige Tage später führt am 25. November die Zeller Kultur eine szenische Lesung auf, in der es um Gewalt an Frauen geht. Der Eintritt zu beiden Veranstaltungen ist frei.

Die nächste Demokratiekonferenz findet am Montag, 9. Oktober, in der Villa Bosch statt. Los geht es um 17 Uhr und alle sind eingeladen, miteinander ins Gespräch zu kommen, wie man in Radolfzell die Demokratie weiter stärken kann, Vielfalt gestalten und gegen Extremismus vorgehen kann. „Bei aller Kritik ist die Demokratie das beste System, welches wir kennen“, sagt Bürgermeisterin Monika Laule. Deswegen müsste man sehr wachsam sein und sich aktiv im Schutz dieses Systems zeigen.