Eine Privatinitiative möchte in Radolfzell einen öffentlichen Gegenpol zu den sogenannten Spaziergängern am Montagabend bilden. Peter Geiger hat diese Demo angemeldet und will damit auch zeigen, dass seine Initiative sich gegen diese Spaziergänge richtet, die nicht als Demonstration angemeldet sind. „Wir wollen nicht, dass die Spaziergänger ohne Abstand und Maske unsere Stadt vereinnahmen und ihnen klar machen, dass sie eine Minderheit sind“, sagt Geiger. Auf seiner angemeldeten Demonstration werde Mundschutz getragen und Abstand gehalten. Um sich von den sogenannten Spaziergängen zu unterscheiden, wollen die Teilnehmer auf dieser Demo mit einem Schal den gebotenen Abstand aufzeigen und eine Menschenkette bilden. Die sogenannten Spaziergänger wenden sich gegen die Corona-Regeln der Regierung, insbesondere gegen die diskutierte Impfpflicht. Diese Kritiker melden ihre Spaziergänge nicht an, ein oder mehrere Verantwortliche werden gegenüber Dritten nicht genannt. Die Gegen-Demo von Peter Geiger am Montag, 24. Januar, kennt solche Vorbehalte nicht und stellt sich hinter die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie: „Wir treffen uns friedlich, um 18.30 Uhr auf dem Marktplatz vor dem Münster. Wir tragen Mundschutz und halten Abstand.“