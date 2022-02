Radolfzell vor 3 Stunden

Demo für Solidarität gegen sogenannten Spaziergang für Freiheit

Auf dem Marktplatz spricht Theater-Intendantin Karin Becker über ihren Wunsch nach lebendiger Kultur und Solidarität innerhalb der Gesellschaft. Am René-Moustelon-Platz müssen die sogenannten Spaziergänger an der Mahnwache der Satire-Partei Die Partei vorbei. So war der Montagabend in Radolfzell.