Radolfzell vor 1 Stunde

Dem Handel drohen leere Regale: So können die Lieferengpässe das Weihnachtsfest in Radolfzell beeinflussen

Wer schon die Wunschlisten für Weihnachten hat, sollte nicht zu lange warten. Denn weltweiten Lieferengpässe, Produktionsstörungen und der Rohstoffmangel in vielen Bereichen belastet auch die Händler in Radolfzell. Ob Textilien. Elektronik oder Spielsachen – fast überall gibt es Lieferschwierigkeiten. Hermann Kratt, Heike Heinzelmann und Sonja Uhl berichten von der aktuellen Lage in ihren Geschäften und was sie Kunden für das Weihnachtsgeschäft raten.