Radolfzell vor 1 Stunde Das wird ein lautes Wiedersehen: Metal-Königin Doro ist zurück im Milchwerk Doro Pesch hat sich als eine der wenigen Frauen in der Metal-Szene nicht nur einen Namen gemacht. Sie ist seit fast 40 Jahren ein Garant für energiegeladene Live-Auftritte. Am 11. September kommt sie ins Milchwerk.

Ein Wirbelwind auf der Bühne: Doro weiß, was ihre Fans sich bei einem Auftritt wünschen und gibt immer alles. Am 11. September ist sie zu Gast in Radolfzell. | Bild: Jarausch, Gerald