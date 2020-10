Das Vorbild ist Singen. Dort hat der Konstanzer Kommunikationsdesigner Bert Binnig zusammen mit Schülern der Ekkehard-Realschule den Maggitunnel unter den Bahngleisen hindurch „von einem Angstraum hin zu einem Erlebnisraum“ gewandelt. So lautet das Konzept. Diese Arbeit hat es der Fraktion der Freien Grünen Liste Radolfzell angetan. Deshalb hat sie für die Sanierung der Radolfzeller Bahnhofsunterführung die gleiche Vorgehensweise vorgeschlagen und der Gemeinderat ist dem Antrag von Stadtrat Siegfried Lehmann mit großer Mehrheit gefolgt.

Allen notwendigen Beschlüssen zugestimmt

Jetzt muss nur noch die Deutsche Bahn dem Vorschlag zustimmen und die Aufhübschung des Radolfzeller Tunnels kann beginnen. Der Gemeinderat hat auch allen anderen notwendigen Beschlüssen zugestimmt, damit die Stadt Radolfzell in das „Bahnhofsmodernisierungsprogramm zwei“ einsteigen kann. Das heißt, die Bahn kümmert sich um eine barrierefreie Infrastruktur mit neuen Bahnsteigen und drei Aufzügen. Die geplante Fertigstellung ist auf das Jahr 2028 terminiert.

Radolfzell Nachbarn wehren sich gegen eine Bebauungsplanänderung: Der Bettenstreit auf der Mettnau Das könnte Sie auch interessieren

Zudem soll Oberbürgermeister Martin Staab mit der Bahn über eine Modernisierung des Bahnhofsgebäudes und seines Umfelds verhandeln. „Wir brauchen mehr als Farbe und Licht“, forderte SPD-Stadtrat Norbert Lumbe die Verwaltung auf, konkret die Planung für ein Mobilitätszentrum und einen verbesserten Zugang zur Unterführung aufzunehmen. „Dann müssen wir die Mobilitätszentrale aus dem Plan für die Stadtentwicklung vorziehen“, sagte Staab in der Sitzung.

Radolfzell Und ewig grüßt der Bahnhofstunnel: Noch vor den Heimattagen soll die Unterführung in Radolfzell aufgehübscht werden Das könnte Sie auch interessieren

Die Sanierung der Unterführung ist je nach Ausführung mal mit mehr, mal mit weniger als einer halben Million Euro veranschlagt. Die Bahn hat in jedem Fall versprochen, dafür 250.000 Euro an die Stadt zu überweisen. Und noch etwas habe die Bahn bereits zugesichert: „Der Fotoapparat am Bahnohfseingang kommt noch vor den Heimattagen weg“, teilte Staab mit.