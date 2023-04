Fussball vor 1 Stunde

Das Spiel der Woche! Der FC Radolfzell muss sich die Punkte mit dem SC Konstanz-Wollmatingen teilen

Gespielt, geschnitten, kommentiert – wir waren am Wochenende beim FC Radolfzell in der Landesliga-Staffel 3, wo der SC Konstanz-Wollmatingen antreten musste. Am Ende kamen beide Mannschaften nicht über ein 1:1 hinaus.