von Stadtverwaltung Radolfzell

Mehr Räume für Spaß und Sport und mehr politische Mitsprache fordern diese 15 Kandidaten für den Radolfzeller Jugendgemeinderat.

Bild: privat

Clara Hecht: Ich interessiere mich schon seit ein paar Jahren für Politik und will das politische Geschehen in Radolfzell nicht nur beobachten, sondern auch mitgestalten. Mir ist es wichtig, noch mehr Orte für Jugendliche zu schaffen und meinen Beitrag für eine nachhaltige Zukunft zu leisten.

Bild: privat

Luca Marie Werner: Hi, ich bin Luca, 14 Jahre alt und total motiviert, diese Stadt noch schöner für uns Jugendliche zu gestalten. Dabei würde ich gerne auch den Klimaschutz in Radolfzell noch mehr einbringen, da ich und meine Freundin Julia Drexler dank einer Umweltmentoren-ausbildung und der Teilnahme an dem Projekt „Klimaverrückt“ schon einige Erfahrungen auf diesem Gebiet sammeln durften. Natürlich bin ich offen für viele weitere, coole Ideen und bin bereit mein Bestes zu geben und über meine Grenzen hinauszuwachsen.

Bild: privat

Julia Drexler: Hallo, ich bin Julia Drexler und 15 Jahre alt. In Radolfzell möchte ich mich gerne für vielfältigere Jugend-Angebote einsetzen, die zum Zeitgeist unserer bunten Jugend passen. Besonders interessiere ich mich für Klimaschutz in den Städten, was sicherlich spannende Projekte beflügeln könnte. Letztlich bin ich aber offen für alle möglichen Aktionen. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit coolen Leuten und zwei unvergessliche Jahre.

Bild: privat

Marcela Borgböhmer: Hi, ich bin Marci und möchte gerne ein Teil des Jugendgemeinderats werden. Ich bin sehr offen und gehe gerne auf meine Mitmenschen zu. Außerdem habe ich großen Spaß daran, mit anderen zusammenzuarbeiten. Ich möchte mich für die Jugend in Radolfzell einsetzen und würde mich sehr freuen wenn ich meine Ideen mit einbringen könnte und somit einen Teil dazu beitragen könnte neue Räume wie z.B. mehr Fußball, Tennis und Basketballplätze auf denen Jugendliche einfach so zum spielen vorbei kommen können zu schaffen und Veranstaltungen wie z.B. Public Viewing zu planen. Mir ist auch aufgefallen, dass man als Jugendlicher oft nicht weiß wie man seine Nachmittage verbringen soll, daher finde ich es wichtig, dass Jugendliche hier in Radolfzell mehr Möglichkeiten bekommen ihre Freizeit aktiv zu gestalten

Bild: privat

Nathalie Probst: Ich möchte mich für den Jugendgemeinderat bewerben, da mir das Anliegen / die Wünsche der Jugendlichen sehr wichtig sind. Ich bin seit 2015 im JGR und ich bin sehr stolz, was der JGR schon alles umsetzen konnte. Ebenso haben wir in den letzten beiden Jahren sehr spannende neue Projekte begonnen, die ich gerne mit dem neuen Jugendgemeinderat weiter umsetzen würde.

Bild: privat

Emily Groß: Ich kandidiere, weil ich mich für die Radolfzeller Jugend einsetzen möchte.

Bild: privat

Paula Kempter: Meine Motivation ist, dass ich gerne etwas ändern möchte. Ich beziehe mich da z.B. auf das Thema Mobbing, da hier meiner Meinung nach immer noch zu wenig unternommen wird. An Grundschulen sind die meisten Lehrer*innen viel zu oft mit der Gesamtsituation überfordert, was nicht nur ein Problem für die Lehrkräfte, sondern vor allem für die Betroffenen darstellt. Des Weiteren möchte ich mich für den Umwelt- und Klimaschutz einsetzen. Wo ich mich sehr auf die öffentlichen Grünflächen beziehe, da diese oft dreckig bis stark verdreckt sind.

Bild: privat

Lisa Osswald: Warum ich kandidiere: Ich möchte mich für die Interessen der Jugendlichen einsetzen, meine Ideen miteinbringen und mit weiteren Menschen zusammenarbeiten und helfen, verschiedene Projekte mit umzusetzen. Ich möchte mich gerne mit verschiedenen Menschen austauschen und Erfahrungen sammeln. Ich sehe es als Möglichkeit, mein Wissen zu erweitern und zu teilen und damit behilflich zu sein und mich mit verschiedenen Leuten auszutauschen.

Bild: privat

Anna Wiehler: Ich kandidiere für ein besseres Allgemeinwohl der Jugendlichen in Radolfzell und Umkreis. Für schöne neue Plätze, wo man auch als Jugendlicher Spaß haben kann. Ich glaube, es wird sehr viel Spaß machen und ich würde mich freuen, wenn ihr mich wählen könntet. :)

Bild: privat

Björn Adler: Ich möchte mich für mehr Plätze einsetzen, an dem junge Leute Zeit verbringen können, unabhängig ob sie feiern oder Sport machen wollen. Konkret sehe ich dringenden Bedarf eines kostenfreien Outdoor Fitnessparks. Hier könnte jeder trainieren, vor allem auch junge Leute, für die das Fitnessstudio keine Option darstellt. Bewährt haben sich außerdem Grillstellen mit einer Art Holzpavillon. Bereits umgesetzte Projekte, welche sich großer Beliebtheit erfreuen, wie z.B. der Skatepark, müssen weiter gefördert und ausgebaut werden. Synergien mit städtischen Unternehmen müssen genutzt werden, so könnte zum Beispiel Gratis W-LAN an beliebten Orten zur Verfügung stehen.

Bild: privat

Nico Kuhn: Ich möchte mich für die Interessen anderer Jugendlicher in Radolfzell und den Ortsteilen einsetzen und dass man versucht auf die Wünsche der Jugendlichen einzugehen. Insbesondere interessiere ich mich für den Bereich Freizeitaktivitäten und Soziales.

Bild: privat

Linus Langner: Ich möchte mich für die Umsetzung von Ideen und persönlicher Anliegen der Radolfzeller Jugend einsetzen und dafür, dass die Jugend sich künftig direkter daran beteiligen kann. Des Weiteren möchte ich mich für mehr Möglichkeiten der Freizeitbeschäftigung und für mehr Nachhaltigkeit in Radolfzell und den Ortsteilen einsetzen. Die Leute, die mich bereits kennen, wissen, wie gern und mit wie viel Motivation ich an gemeinsame Projekte rangehe und ich hoffe, es euch, der Radolfzeller Jugend, auch bald zeigen zu können.

Bild: privat

Mariella Sandmann: Da ich in den letzten zwei Jahren einiges an Erfahrung im JGR gesammelt habe, kenne ich die Wünsche und Bedürfnisse der Jugendlichen in Radolfzell. Deshalb kann ich mich von Anfang an intensiv dafür einsetzen.

Bild: privat

Radolf Schoepke: Seit 2015 beteilige ich mich aktiv an der Durchführung des Bodensee Skatecups und anderen Skateveranstaltungen hier in Radolfzell. Der Skatepark in Radolfzell liegt mir am Herzen und ich werde mich auch in Zukunft stark dafür einsetzen. Auch bei Projekten des Café Connects bin ich beteiligt. Ich möchte das Leben der Jugendlichen und jungen Erwachsenen positiv beeinflussen, indem ich mich für den Bau von freien Sportanlagen, wie z.B. dem Outdoor Sportbereich Pestalozzi in Konstanz/Petershausen und einen Bikepark einsetze. Wichtig wären auch zusätzliche Grillplätze am See, um dort für Entspannung zu sorgen, bzw. um der Jugend Platz zur Verfügung zu stellen. Bei den üblichen Themen wie Umweltschutz, Mobilität, Soziales, Jugendhaus, Umfragen ... bin ich selbstverständlich dabei.

Bild: privat

Lucas Pascual Maier: Ich kandidiere, weil ich mich gerne an der Planung und Organisation verschiedener Projekte und Aktionen beteiligen möchte. Ich möchte mich für die Jugendlichen und Kinder in unserer Gegend einsetzen, deren Interessen und Wünsche entgegennehmen und mich für die Umsetzung dieser einsetzen. Ich selbst bin Mitglied in der katholischen Jugend in Böhringen und habe deshalb schon oft mit anderen Jugendlichen und Kindern gemeinsam Projekte geplant und durchgeführt. Nun habe ich große Lust, meinen Horizont zu erweitern und auch mit anderen Personen über aktuelle Themen und Veranstaltungen zu diskutieren.