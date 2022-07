Es war ein kurioser Unfall, der sich vor rund zwei Jahren ereignet hat: Am 14. Juli 2020 kippte damals ein Seegras-Mähschiff, genannt Seekuh, während ihrer Arbeit im Radolfzeller Hafen um. Das Schiff hatte eine große Menge Seegras geschnitten und aufgeladen, das in einer Kurve verrutscht war und das Gefährt zum Kentern gebracht hatte.

Seegras soll eingedämmt werden

Wie die Radolfzeller Stadtverwaltung mitteilt, wird die Stadt seither durch ein Amphibienfahrzeug einer Firma aus der Nähe von Lindau unterstützt, damit die Ausbreitung des Seegrases im See eingedämmt werden kann. „Das Boot mäht zuerst und muss dann mit einem Rechen das Mahdgut an das Ufer bringen“, erklärt Pressesprecherin Nicole Rabanser.

Nun aber kehrt die Seekuh wieder nach Radolfzell zurück: Laut Nicole Rabanser habe das Unternehmen, dem das Mähschiff gehört, der Stadt im Juni mitgeteilt, dass das Gefährt, das laut der Feuerwehr 2020 einen Totalschaden erlitten hatte, repariert wurde und wieder einsatzbereit war.

Seegras-Mahd ermöglicht Einsätze auf dem See

Es sei in diesem Jahr auch schon im See vor Radolfzell im Einsatz gewesen. Dass das Seegras einmal jährlich gemäht werde, sei „von großer Bedeutung für Radolfzell und den ganzen Untersee, da sie unter anderem die Einsatzbereitschaft der Feuerwehr und der DLRG sicherstellt“, betont Nicole Rabanser. „Bootsantriebe können durch das Seegras verstopfen und müssen oft mühsam per Hand befreit werden.“

Radolfzell Seegras-Mähschiff kippt im Radolfzeller Hafen kopfüber Das könnte Sie auch interessieren

Immer wieder seien Mähschiffe auch an der Bootsvermietung und im Seebad im Einsatz. Allerdings dürfe am Seebad lediglich schmale Schwimmschneisen am DLRG-Steg gemäht werden, die wenige Meter breit sind – Grund sei die Lage des Seebads im FFH-Gebiet. In solchen Gebieten sollen bedrohte oder seltene natürliche Lebensräume geschützt werden.