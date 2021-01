Nur weil man die Fasnacht daheim feiern soll, heißt es nicht, dass man sich nicht im Häs zeigen darf. Das zumindest findet die Narrizella Ratoldi und startet ab jetzt die Kampagne „Euer schönstes Mäschkerle-Bild“. Wer mitmachen will, kann sein schönstes Foto im Häs oder von der Fasnacht einschicken und bekommt für einen Aufpreis von 11,11 Euro ein Plakat gedruckt. Dieses könne an den Gartenzaun, das Fenster, im Wohnzimmer oder Partykeller als Dekoration ausgestellt werden.

Hausball-Tüte an der Roten Tonne

„Die Fasnacht läuft unter dem Motto ‚Bleibet dehom‘ und wir unterstützen mit dem Angebot der passenden Dekoration“, sagt Narrizella-Präsident Martin Schäuble. Die Hausball-Tüte hatte einen so reißenden Absatz gefunden, dass sie vergangenen Samstag bereits ausverkauft war. „Einmal füllen wir noch auf, dann ist aber Schluss“, sagt Schäuble und verweist auf den nächsten Verkaufstermin an der Roten Tonne am kommenden Samstag, 30. Januar, von 10 bis 13 Uhr.

Mit dabei sind nun auch die Musik-CD‘s der Narrenmusik, Froschenkapelle und Holzhauermusik. Die Fasnetsmusik nach „Zeller Art“ kann dort für sechs Euro für eine CD oder fünf Euro für zwei CD‘s erworben werden. Wer es Samstag nicht schafft, kann diese auch beim Spielwaren Swars für die Fasnachts-Party zu Hause besorgen.

Bild auf Hohlkammerplatte gedruckt

Wer nun also Lust bekommen hat, Bilder im Plakatformat 85 Zentimeter mal 60 Zentimeter zu bekommen, kann es an maeschkerle@narrizella-ratoldi.de senden. Voraussetzungen an Dateigröße und Qualität gebe es nicht. Das Bild wird dann auf eine Hohlkammerplatte gedruckt, diese ist laut Schäuble witterungsbeständig und für innen und außen geeignet.

Wichtig wäre bei der Einsendung, die bis zum Dienstag, 2. Februar, möglich ist, dass Name, Anschrift und Telefonnummer mit angegeben sind. Die fertigen Plakate können unter Einhaltung der gängigen Hygienevorschriften am Samstag, 6. Februar, um 11.11 Uhr am Zunfthaus bezahlt und abgeholt werden.