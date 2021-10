Die Abteilung Sicherheit und Ordnung der Stadtverwaltung Radolfzell ist vorübergehend geschlossen. Das teilt Bürgermeisterin Monika Laule mit. Grund dafür sei ein Personalausfall.

In dringenden Fällen könne die Abteilung per E-Mail an ordnungsamt@radolfzell.de kontaktiert werden. Mit Wartezeiten in der Bearbeitung müsse jedoch gerechnet werden.