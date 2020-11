Es gibt viele Gründe zu warten. Auf Godot. Auf Wahlergebnisse in Amerika. Auf das Ergebnis eines Corona-Tests. Auf die „Resurrection“, das müsste das Gegenteil des Lockdowns sein – also die Auferstehung des öffentlichen Lebens. Aber dort, wo das öffentliche Leben angeblich noch stattfinden soll, auch dort heißt es warten. Etwa vor dem großen Saal im Milchwerk Radolfzell. Angekündigt ist die öffentliche Sitzung des Gemeinderats auf 18 Uhr. Einmal mehr ist eine nichtöffentliche Beratung vorgeschoben, der OB unterbricht die nichtöffentliche Sitzung nicht, um pünktlich mit der öffentlichen zu beginnen, die Öffentlichkeit kann warten.

Draußen vor der Tür

Sie hat sonst nichts zu tun. Es warten ja nur ein paar versprengte Interessierte und ein Hansel von der Zeitung. Draußen vor der Tür. Das hat jetzt nichts mit dem gleichnamigen Drama des deutschen Schriftstellers Wolfgang Borchert zu tun. So wichtig, wie Deutschlehrer die Geschichte des Kriegsheimkehrers Beckmann in den Siebzigerjahren nahmen, so wichtig nehmen sich die Wartenden 2020 dann doch nicht. Es kann sich ja nur um Minuten handeln. Bis die Saaltüren im Milchwerk aufgehen.

So zwanzig Minuten nach Sechs schlüpft Stadtrat Martin Aichem aus dem Sitzungssaal, er müsse sich mal die Beine vertreten. Nach fast zwei Stunden Sitzen und Zuhören gelte es, die Muskulatur zu lockern. Zu einer Aussage, wann die Türe für das allgemeine Volk geöffnet werde, lässt sich der Stadtrat der Freien Wähler nicht hinreißen. Er ist vorsichtig: „Bevor ich raus gegangen bin, standen noch drei Wortmeldungen auf der Rednerliste.“ Um was es gerade geht, das sagt er nicht: „Ist ja nichtöffentlich“, grinst Aichem.

Wie lange eine Viertelstunde dauert

Auch wenn die Türe immer wieder aufgeht, und ein ums andere Mal ein an dieser geheimen Sitzung berechtigter Teilnehmer für einen Moment den Saal verlässt, der Abend wird kein absurdes Theaterstück wie bei Samuel Becketts „Warten auf Godot„ und kein Drama wie bei Borchert oder den Präsidentschaftswahlen in den USA, es wird ein Protokoll der leeren Versprechungen.

Um 18.27 Uhr kommt Bürgermeisterin Monika Laule aus dem Saal. Sie wagt eine Prognose: „Es dauert noch maximal eine Viertelstunde.“ Eine Viertelstunde sind nach allen gängigen Nachschlagewerken exakt 15 Minuten. Um 18.42 Uhr Handy-Time stehen die Türen fest verschlossen in den Zargen, bleiben alle Klinken waagrecht angespannt. Eine Klinke wird um 18.50 Uhr gedrückt. Christof Stadler entwischt für einen kurzen Ausgang. Er glaubt, drinnen nichts mehr zu verpassen: „In zwei, drei Minuten ist die nichtöffentliche Sitzung fertig.“ Was soll man einem Stadtrat der CDU glauben, der im Nebenehrenamt noch stellvertretender Vorsitzender des Pfarrgemeinderats ist? Dass er es gut gemeint hat. Um 18.59 Uhr kommt Norbert Lumbe aus dem Sitzungssaal: „Es kann nicht mehr lange gehen“, versichert das sozialdemokratische Urgestein in diesem kommunalen Parlament. Niemand lacht.

Meinung Im Zick-Zack durch die Gemeinderatssitzung und vors Seemaxx von Georg Becker Das könnte Sie auch interessieren

19.01 Uhr und noch einmal geht der Türspalt zum geheimsten aller Sitzungssäle auf, heraus tritt Bernhard Diehl: „Es geht sicher noch eine Viertelstunde.“ Da gibt es erste Auflösungserscheinungen vor der verschlossenen Türe. Die Frage lautet frei nach John F. Kennedy: „Frage dich nicht, was der Gemeinderat für dich tun kann, sondern frage dich, wie lange du auf Zutritt zu seiner Sitzung warten kannst.“ Ein sachkundiger und damit geladener Einwohner der Stadt Radolfzell antwortet daraufhin: „Jetzt mag ich nicht mehr.“ Dabei hat sich der CDU-Fraktionsvorsitzende Diehl gehörig verschätzt. Auch sein Versprechen „noch eine Viertelstunde“ entpuppt sich als leeres Versprechen. Es tritt geradezu das Gegenteil ein. Schon um 19.09 Uhr, da fehlen zur Viertelstunde gewaltige sieben Minuten, gehen die Türen für alle auf: Willkommen zur öffentlichen Gemeinderatssitzung.

Neues Spielzeug: Mikrofonanlage

OB Martin Staab beeilt sich, sich bei der hereinspurtenden Öffentlichkeit zu entschuldigen. Es habe eine „kurze Verzögerung“ wegen der neuen Mikrofonanlage gegeben. Kurz ist relativ, 80 Minuten Verspätung sind im Vergleich zur Auszählung einer Präsidentschaftswahl in den USA nicht mehr als ein Wimpernschlag. Und eine neue Mikrofonanlage muss sein, wenn die alte den Geist aufgibt. Wie das so ist mit neuen Geräten, sie bieten reichlich Anlass zum Spielen. Doch der exakte Gebrauch ist in einem so offiziellen wie gesetzgebenden Gremium nicht nur eine Frage der Möglichkeiten. Die Auslotung der eigenen Spielregeln mit dem neuen Spielzeug habe den Gemeinderat länger beschäftigt, so ist von Sitzungsteilnehmern zu hören. Darf man über die neue Anlage abstimmen? Wie sei dann zu erkennen, wer bei was wie abgestimmt hat? Gilt das Handzeichen beim Melden oder reicht der Knopfdruck? Diese Fragen haben Stadträte und OB über die vorgesehene Zeitgebühr beschäftigt.

Ein kleiner Tipp: Wie es der Gemeinderat mit seiner neuen Mikrofonanlage und dem formalen Standard in der Sitzung halten will, das hätte die Öffentlichkeit auch interessiert. Aber auf diese Erfahrung kann man warten. Früher oder später macht sie jeder. Hängt ein bisschen vom Durchhaltevermögen ab.