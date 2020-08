von Petra Reichle

Mit der Einweihung eines Naturgartens konnte Edith Klup, Heimleiterin und Geschäftsführerin des Pflegeheims Waldblick in Stahringen, ihren Heimbewohnern einen langgehegten Wunsch erfüllen. Bei strahlendem Sonnenschein konnte der Garten nun im Rahmen eines Sommerfestes eingeweiht werden. „Der Garten ist ein großer Zugewinn für uns“, erzählte Edith Klup. „Wir haben bewusst einen Garten geschaffen, in dem unsere Bewohner die Natur hautnah erleben können. Unser Garten soll alle Sinne berühren, aktuell ist es vor allem unsere große Blumenwiese, die uns viel Freude bereitet“, so Klup. Neben Obstbäumen wurden im Garten auch Hochbeete angelegt, bei deren Pflege sich die Bewohner selbst beteiligen können. Ruhebänke laden zum Verweilen ein, und ein kleiner Rundweg bietet sogar die Möglichkeit für kleine Spaziergänge.

Im neu geschaffenen Garten kann man auch das Tanzbein schwingen – zumindest beim Sommerfest. In der Mitte: Heimleiterin Edith Klup. | Bild: Petra Reichle

Das Pflegeheim Waldblick bietet Platz für 50 Personen und ermöglicht betagten sowie psychiatrischen Langzeitpatienten, die ihr Leben nicht mehr allein meistern können, ein Leben in einer geschützten Gemeinschaft. Aktuell ist die jüngste Bewohnerin 50 Jahre alt, der älteste Mitbewohner 96 Jahre alt. Laut Heimleiterin Edith Klup leben die Bewohner in einer schönen Gemeinschaft. Wo möglich werden die Bewohner in den Haushalt einbezogen.

Heimleiterin Edith Klup hat das Grundstück für den Garten bereits 2016 erworben

Das Grundstück zur Erweiterung des Pflegeheims hat Edith Klup bereits 2016 erworben. Ein ursprünglich geplanter Anbau an das Haus ließ sich nicht realisieren, worauf die Idee entstand, die Lebensqualität der Bewohner durch einen großen Garten zu erhöhen. „Meine Bewohner haben aufgrund ihrer Lebensumstände spezielle Bedürfnisse, so brauchen sie Nähe, aber auch die Gelegenheit, sich zurückzuziehen. Mit dem Garten bieten wir ihnen einen Rückzugsort in der Natur“, berichtete Edith Klup. Jeder Bewohner nutze den Garten auf seine Art, sei es zum Lesen, Verweilen oder für einen Spaziergang.

Für das Pflegeheim Waldblick waren die vergangenen Monate Corona-bedingt eine sehr große Herausforderung. „Wir haben es bisher gut überstanden“, sagte Edith Klup in Hinblick auf die Tatsache, dass das Heim von Corona-Erkrankungen verschont blieb. Trotzdem machten die Einschränkungen den Bewohnern sehr zu schaffen. Normalerweise dürfen sie nicht nur uneingeschränkt Besuch empfangen, sondern können in gewissem Rahmen auch das Haus verlassen und im Dorf Besorgungen oder per Bahn Ausflüge in die Umgebung machen.

Bewohnerin Inge Ehrat (links) trägt seit vielen Jahren beim Sommerfest ein selbst geschriebenes Gedicht vor. Betreuerin Marianne Wieser unterstützt sie dabei. | Bild: Petra Reichle

Seit Ende März war dies plötzlich nicht mehr möglich, die Bewohner konnten das Heim nicht mehr verlassen und für einige Wochen nur noch beschränkt auf eine Stunde pro Tag einen Besucher empfangen. „Wir haben versucht, unsere Bewohner bestmöglich zu beschäftigen, um ihnen den ungewohnten Alltag so schön wie möglich zu gestalten“, so Klup. Seit 8. Mai konnten einige Einschränkungen gelockert werden, so dass die Bewohner wieder im Dorf unterwegs sein können. Auch Besuche sind seither wieder in größerem Umfang möglich, allerdings nur nach Voranmeldung und in einem eigens dafür eingerichteten Zimmer. Lediglich Ausflüge mit dem Bus oder der Bahn sind weiterhin nicht möglich, hier ist das Ansteckungsrisiko zu groß. „Gerade in dieser herausfordernden Zeit ist es um so schöner, dass wir mit der Einweihung des Gartens unseren Bewohnern eine große Freude machen konnten“, erklärte Edith Klup.