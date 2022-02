Das Friedrich-Hecker-Gymnasium bleibt weiter am Ball: Schon zum siebten Mal fand in der Schule in Zusammenarbeit mit der Hausarztpraxis Daniel aus Dettingen in dieser Woche eine Impfaktion statt. Aber rentiert sich das überhaupt noch? Schließlich bleiben nicht einmal einen Kilometer entfernt im Impfstützpunkt im Milchwerk mittlerweile zahlreiche Termine frei. Laut Jens Bittermann, der das Büro des Landrats im Konstanzer Landratsamt leitet, finden dort aktuell im Schnitt noch 50 bis 70 Impfungen pro Tag statt – möglich wären bei einfacher Besetzung aber eigentlich bis zu 130.

42 Impfungen – aber eigentlich waren mehr geplant

Laut Ulrike Heller, Schulleiterin des Friedrich-Hecker-Gymnasiums, wird das Impfangebot in der Einrichtung nach wie vor dankbar angenommen. „Bei uns lohnt es sich noch“, sagt sie. Am Donnerstag seien 42 Personen zur Impfung gekommen. Ursprünglich habe es jedoch sogar noch mehr Impfwillige gegeben, ein Teil davon habe sich aber zwischenzeitlich mit Corona infiziert und weitere Absagen seien kurzfristig aufgrund von Magen-Darm-Erkrankungen erfolgt.

Die meisten Impfungen seien aktuell Kinderimpfungen, davon gab es am Donnerstag etwa 30. Aber auch ein paar Booster-Impfungen sowie drei Erstimpfungen waren dabei. Und ein Großvater eines Schulkindes habe sogar schon seine vierte Impfung erhalten.

Nachfrage hat sich aber auch reduziert

Allerdings hat die Nachfrage zumindest soweit reduziert, dass nun nicht mehr zwei Impfstationen, sondern nur noch eine nötig waren, berichtete die Lehrerin Ursula Kleß, die am Donnerstag Hohlstunden nutzte, um bei der Organisation helfen zu können. Dadurch seien die Termine nicht mehr so eng getaktet gewesen. Und das Alter der Impfwilligen habe sich seit Beginn der Aktionen verschoben: „Früher waren es mehr Eltern, aber die sind jetzt alle geboostert“, so die Lehrerin.

„Das ist nicht mit Arbeit verbunden“

Dass sich das Angebot an der Schule dennoch weiterhin rentiert, führt Ulrike Heller darauf zurück, dass es sich um ein niederschwelliges Angebot handle. Die Schüler seien bereits in der Schule und müssten für die Impfung lediglich kurz das Klassenzimmer verlassen. „Das ist nicht mit Arbeit verbunden“, erklärt sie. Zudem herrsche in der Schule eine vertraute Atmosphäre.

Unter diesen Umständen sollen auch in Zukunft weitere Impfaktionen am Gymnasium stattfinden – „wenn der Bedarf direkt an der Schule noch da ist“, sagt Ulrike Heller. Sie könnte sich vorstellen, dass der Bedarf zunimmt, wenn es einen Impfstoff gibt, der direkt auf die Omikron-Variante zugeschnitten ist.

Impfstützpunkt besteht vorläufig bis März

Und wie geht es am Impfstützpunkt im Milchwerk weiter? Laut Jens Bittermann vom Landratsamt soll die Einrichtung bis vorläufig Ende März bestehen bleiben. Er betont aber gleichzeitig: „Grundsätzlich plant der Landkreis auf Sicht und bewertet die Situation regelmäßig.“