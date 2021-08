Für Veranstalter kultureller Events gab es lange Zeit keinen Grund zur Freude. Wegen der Corona-Pandemie mussten Veranstaltungen abgesagt oder zum Beispiel Konzerte verschoben werden – so auch das dritte Milchwerk Musik-Festival in Radolfzell. Das hätte eigentlich schon im September 2020 stattfinden sollen, im Sommer folgte dann die Verschiebung auf das Jahr 2021. Und nun folgt die gute Nachricht für die Veranstaltungsbranche und alle, die sich auf Musik und Feiern freuen: Wie Wolfgang Frey vom MCD Sportmarketing mitteilt, sollen zumindest vier der fünf angekündigten Konzerte tatsächlich auch wie geplant stattfinden können.

Abstände lassen sich dank Bestuhlung gut einhalten

Grund dafür sei, dass es sich dabei um bestuhlte Veranstaltungen handle, dabei können Abstände gut eingehalten werden. Anders sehe es bei dem Auftritt von Sänger Matthias Reim aus. Ob dieser stattfinden könne oder nicht, könne derzeit noch nicht gesagt werden, das sei davon abhängig, wie die Corona-Verordnung in Zukunft aussehe, so Frey. „Das müssen wir abwarten.“ Denn für das Konzert seien 1450 Karten verkauft worden. Damit alle Zuschauer zugelassen werden könnten, müsse eine Vollauslastung des Milchwerks erlaubt sein. Aktuell sei nur eine Auslastung zu 60 Prozent möglich.

„Ist die Vollauslastung nicht möglich, wird das Konzert Stand jetzt nicht stattfinden können“, sagt Wolfgang Frey. Dennoch betont er: „Wir sind da ganz optimistisch.“ Aktuell seien die Inzidenzen niedrig genug, dass man sich für das Milchwerk Musik-Festival auf einer relativ sicheren Seite befinde. Solange die Inzidenz unter 50 liege, seien auch die anderen Veranstaltungen nicht gefährdet. Außerdem sei das Hygienekonzept des Milchwerks sehr gut.

Freude über Lockerungen

Grundsätzlich freut sich Wolfgang Frey, dass nach einer langen coronabedingten Pause wieder Veranstaltungen stattfinden können. Das vergangene Jahr sei für die ganze Branche „eine Katastrophe“ gewesen. Nun aber geht es – wenn auch eingeschränkt – wieder weiter. Auch in Radolfzell. „Hier am See in schöner Umgebung die Künstler begrüßen zu können, ist etwas Besonderes“, sagt Frey.

Diese Konzerte sind geplant

Den Auftakt bildet am 1. September das Duo „Die Feisten“. Die Zwei-Mann-Song-Comedy-Gruppe besteht aus Mathias Zeh und Rainer Schacht. Die beiden Sänger und Multiinstrumentalisten packen das Beste ihres umfangreichen Repertoires in ihre persönlichen TOP 20, die sie in Radolfzell im Milchwerk zum Besten geben werden.

Mathias Zeh und Rainer Schacht vom Duo „Die Feisten“ bilden den Auftakt beim Milchwerk Musik-Festival. | Bild: Anne König

Am 3. September folgt dann die Berliner A Cappella-Band Onair. Die vielfach international preisgekrönten Vokal-Profis haben im Jahr 2019 unter 195 Gruppen aus 26 Ländern den Grand Prix auf dem weltweit größten A Capella-Festival in Moskau gewonnen. Im Milchwerk treten die Künstler mit ihrem Bühnenprogramm „Identity“ auf.

A Capella präsentiert die Berliner Band Onair. In Radolfzell treten sie mit ihrem Bühnenprogramm „Identity“ auf. | Bild: MICHAEL PETERSON

Zu einem Club soll das Milchwerk am 4. September umgewandelt werden. Dann tritt die erfahrene Musikerin Anne Haigis, die 15 Studio- und Live-Alben veröffentlicht hat, gemeinsam mit Ina Regen auf, die im Jahr 2018 ihr Debütalbum „Klee“ veröffentlicht hat.

Die erfahrene Musikerin Anne Haigis soll gemeinsam mit Ina Regen das Milchwerk in einen Club verwandeln. | Bild: HBZett.com/Michael Bahr

Am 5. September folgt die Sängerin Annett Louisan, die als Stimme des deutschen Chansons bezeichnet wird und bis heute weit mehr als eine Million Tonträger verkauft hat. Im Radolfzeller Milchwerk tritt sie mit ihrer fünfköpfigen Band auf und präsentiert neue Stücke aus ihrem Album „Kleine große Liebe“.