Der Gesamtelternbeirat Kindertagesstätten (GEB Kita) hat in einem offenen Brief an OB Martin Staab und den Gemeinderat die Verhältnisse im Kinderhaus Bullerbü in Möggingen und anderen städtischen Kitas angeprangert. In dem von der GEB-Kita-Vorstandsvorsitzenden Julia Birster verschickten Schreiben heißt es: „Durch den hohen Personalmangel in den städtischen Kitas und der Misswirtschaft der Stadt Radolfzell entstehen Situationen, die für die Familien nicht tragbar sind.“ Es drohten immer wieder kurzfristige Kürzungen der Öffnungszeiten. Besonders prekär sei die aktuelle Situation im Kinderhaus Bullerbü. Die Auswirkungen auf die Familien seien verheerend, so Julia Birster.

Wertvolle Ganztagesplätze

Nun ruft die GEB Kita gemeinsam mit dem Elternbeirat des Kinderhauses Bullerbü zur Demo vor der Gemeinderatssitzung nächsten Dienstag vor dem Milchwerk auf. Die Demo richtet sich gegen die Kürzung der Betreuungszeiten, gegen den Abbau von Ganztagesplätzen. Genau das sei in Möggingen passiert, so die GEB Kita. Im Kinderhaus Bullerbü sind bisher Ganztagesplätze mit 45 Stunden in der Woche angeboten worden. Diese Plätze gelten als besonders wertvoll. „Denn nur mit einer gesicherten und verlässlichen Betreuung können Arbeitsverträge erfüllt und damit Mieten und Lebenshaltungskosten sowie Bildungs- und Freizeitangebote für die gesamte Familie finanziert werden“, schreibt Julia Birster.

Nun wird das Betreuungsangebot im Kinderhaus für diese Ganztagesplätze um fünf Stunden gekürzt. Dies stürze die „ohnehin belasteten Familien in große Not“, sagt Julia Birster. Für die Kinder, die aufgrund ihres Alters von der Krippengruppe in die Kindergartengruppe wechseln, würden die vorher vereinbarten Betreuungszeiten sogar um zehn Stunden pro Woche gekürzt. Das sei auf die Kürzung von 27 auf 20 Ganztagesplätzen für Kinder über drei Jahre in Möggingen zurückzuführen. Das versteht der Elternbeiratsvorstand überhaupt nicht: „Diese sieben Plätze wurden erst vor wenigen Jahren geschaffen, als Ausgleich für deren Wegfall im Kindergarten Liggeringen.“ Das sei mit einer Zahl kurzfristiger und anstrengender Umplatzierungen der Kinder aus Liggeringen einhergegangen.

Ortsvorsteher Mayer: „Das Arbeitsaufkommen war zu hoch.“

Zudem berichtet der Gesamtelternbeirat von Kündigungen des pädagogischen Personals im Kinderhaus. Erzieherinnen und Erzieher hätten das mit Überbelastung im Arbeitsalltag, fehlender Perspektiven oder Fortbildungsmöglichkeiten erklärt. Möggingens Ortsvorsteher Ralf Mayer hat ähnliche Erkenntnisse: „Wir haben ein sehr gutes Team im Kinderhaus, das gut zusammengearbeitet hat.“ Doch die Erzieherinnen und Erzieher seien dort ans Limit gekommen, die Personaldecke sei sehr dünn: „Ich habe den Eindruck, dass einige gewechselt haben, weil das Arbeitsaufkommen zu hoch war.“

Wie der Gesamtelternbeirat berichtet, seien inzwischen neue Erzieherinnen eingestellt. „Das freut uns sehr. Unterbesetzung als Begründung für die Kürzungen ist daher zumindest langfristig nicht mehr haltbar“, formuliert der GEB Kita seine Erwartung. Die Eltern kritisieren auch die Kommunikation der Stadt. In einem halbstündigen Video-Gespräch sei ihnen die Kürzung der Betreuungszeit mitgeteilt worden. „Wir konnten kaum Fragen stellen, Alternativen für die wegfallende Betreuungszeit sind uns keine angeboten worden“, berichtet Andrea Kölzsch vom Elternbeirat im Kinderhaus Bullerbü.

Termin für die Demo

Eine Wiederaufnahme der ursprünglichen Betreuungszeiten würde im Rathaus vorerst ausgeschlossen, so der GEB Kita. Weiter heißt es im Brief: „Dies lässt bei der Elternschaft den Eindruck entstehen, dass es seitens der Stadtverwaltung keine Motivation gibt, ein qualitativ hochwertiges und vor allem ausreichendes Betreuungsangebot für die Kinder dieser Stadt zu schaffen. Die nach wie vor große Zahl an fehlenden Kita-Plätzen in Radolfzell bestätigt diesen Eindruck.“ Deshalb die Demo. Sie beginnt am Dienstag, 5. Oktober, um 15.30 Uhr vor dem Milchwerk.

Monika Laule, Bürgermeisterin in Radolfzell. | Bild: Kuhnle&Knoedler