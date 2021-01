Hausherrenfest ist immer, auch im Pandemiejahr 2020. Allerdings in reichlich abgespeckter Version. Auf die übliche und heiß geliebte weltliche Feier an der Mole haben die Radolfzellerin und der Radolfzeller zwangsweise verzichten müssen. Selbst die weit über Stadt und Hörilande hinaus bekannte Wasserprozession legt nur mit zwei Booten an den Gestaden Radolfzells an.

Die Mooser Wasserprozession 2020

Es war eine im Vergleich zu herkömmlichen Wasserprozessionsjahren eine reichlich schmucklose Angelegenheit. Statt den bekränzten Ruderbooten schipperte die motorisierte MS Seestern mit einer Sonnenblumengirlande an der Reling über den Zeller See. Um das triste Bild etwas aufzuhübschen, legten die politischen Statthalter von Radolfzell und Moos ein ganz besonderes Ornat an. Zu welcher feierlichen Ausstattung ihres Äußeren hatten sich Oberbürgermeister Martin Staab und Bürgermeister Patrick Krauss entschlossen? Der richtige Lösungsbuchstabe kommt in das Feld mit der Nummer 18.

Bild: Schönlein, Ute

Amtskette, Amtskrawatte und Amtstirolerhut. (Lösungsbuchstabe X)

Amtskette, Krawatte und Siegelring mit Gemeindewappen. (Lösungsbuchstabe Y)

Amtskette, Krawatte und Mundnasenschutz. (Lösungsbuchstabe (Z)

Die goldigen Zwanziger-Abiturienten

Die Abiturienten des Friedrich-Hecker-Gymnasiums hielten sich tapfer, nicht nur wegen eines gelungenen Jahrgangs-Notendurchschnitts von 2,0. Nach den erschwerten Lern- und Prüfungsbedingungen schränkten die Corona-Regeln das Feiern ein. Der Abiball wurde zweigeteilt: Es gab einen Grillabend zusammen mit den Lehrern und einen gemeinsamen Abend mit den Eltern im Milchwerk. Wie lautete das Motto der Abiturienten? Der richtige Lösungsbuchstabe muss in das Feld Nummer 34 eingetragen werden.

„Sars Cov ist doof“ (Lösungsbuchstabe G)

„Generation lost“ (Lösungsbuchstabe U)

„Die goldenen 20er“ (Lösungsbuchstabe E)

Was der OB glaubt

Im Sommer-Interview mit der SÜDKURIER-Redaktion Radolfzell im Krankenhausgarten auf der Mettnau überrascht Martin Staab mit einem bis dahin nie da gewesenen Bekenntnis. Der OB spricht bei einer Frage nach den zukünftigen Investitionen der Stadt einer Institution sein Vertrauen aus, der er zuvor bei zahllosen Seezugangsdiskussionen mit ausgesprochener Skepsis begegnet ist. Woran glaubt der OB? Der richtige Lösungsbuchstabe gehört in das Feld Nummer 12.

An die Deutsche Bischofskonferenz, weil sie die Sanierung des Münsters mit einem erklecklichen Betrag unterstützen will. (Löungsbuchstabe K)

An die Deutsche Bahn, weil sie den Radolfzeller Bahnhof tatsächlich barrierefrei umbauen will. (Lösungsbuchstabe G)

An die Deutsche Kreditwirtschaft, weil sie sich für eine immer mit Menschen besetzte Sparkassenfiliale auf dem Marktplatz einsetzt. (Lösungsbuchstabe W)

Wo Radolfzell spitze ist

Wo es die Stadt am Untersee im Landkreis Konstanz kann, hängt Radolfzell die Universitätsstadt Konstanz ab und zieht auch gekonnt an Singen vorbei. Zugegeben, das gelingt selten, doch in diesem merkwürdigen Jahr hat sich unversehens eine Chance aufgetan und die Stadtverwaltung Radolfzell hat sie eiskalt genutzt. In welcher Rangliste steht Radolfzell ganz oben? Der Buchstabe mit der richtigen Lösung sollte ins Feld 29 eingetragen werden.

Die Stadt Radolfzell zählt im Kreis die meisten unberechtigt vor einem Bahnhof abgestellten Fahrräder. In Singen wird gerade der Bahnhofsvorplatz umgebaut, da stellt sowieso keiner ein Fahrrad ab. In Konstanz käme keiner auf die Idee, das Rad am Bahnhof abzustellen, wo er doch gleich an den See fahren kann. In Radolfzell ist der offizielle Fahrradständer so vollgestopft, dass sich viele Pendler nur noch mit Wildparken vor dem Bahnhofsaufgang zu helfen wissen. (Lösungsbuchstabe E)

Radolfzell hat das am längsten grün gehaltene Gewerbegebiet in der Region. Der FDP-Landtagsabgeordnete und Stadtrat Jürgen Keck ist kein Freund des Blurado, Clean-Energieparks oder einfach des Gewerbegebiets Kreuzbühl. Deshalb schaut er auch reichlich grimmig, weil das Maisfeld nur einen eingeschränkten Blick auf die Werbetafel freigibt. (Lösungsbuchstabe V)

Die eiskalten Engel des Ordnungsamts der Stadt Radolfzell machen ihrem Ruf alle Ehre. Bei Verstößen gegen die Verordnungen, die im Rahmen der Corona-Pandemie erlassen worden sind, schreiten sie zur Tat. Die Trophäe für die höchsten Einnahmen durch Bußgelder geht an Radolfzell. Oder Radolfzell hat Stand Anfang September in 258 Verfahren 203.000 Euro an Bußgeldern verhängt. Konstanz kommt bei 960 Verstößen nur auf 134.400 Euro an Bußgeldern. (Lösungsbuchstabe A)

Kritik an der Baupolitik

Der Mieterbund ärgert sich über die Stadt Radolfzell, sie werfen ihr eine verfehlte Baupolitik vor. Was bezeichnen Herbert Weber und Günther Weiss als „zahnlosen Tiger“? Der richtige Lösungsbuchstabe kommt in das Kästchen Nummer 1.

Die unübersichtlichen Absätze in den Verträgen, die die Stadtverwaltung mit bauwilligen Investoren abschließt. (Lösungsbuchstabe S)

Die baulandpolitischen Grundsätze, wonach Investoren 30 Prozent Sozialwohnungen bauen müssen. Weil das kaum zu überprüfen sei. (Lösungsbuchstabe D)

Den neuen Wohnmobilstellplatz auf der Mettnau, weil es keine Wohnmobile zu sozialverträglichen Preisen gebe. (Lösungsbuchstabe W)