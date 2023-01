von Marina Kupferschmid

In den nächsten Wochen wird die Entscheidung fallen, ob das städtebauliche Entwicklungskonzept ‚Ortsmitte Böhringen‘ ins Landessanierungsprogramm aufgenommen wird. Sobald die Zusage vorliegt, will die Stadt noch im Frühjahr für das geplante Dorfgemeinschaftshaus mit Dorfplatz als Herz der neuen Ortsmitte einen beschränkt offenen Architektenwettbewerb ausloben.

Denkmalgeschütze Scheune als Herausforderung

„Dazu brauchen wir ein klar definiertes Raumprogramm“, machte Thomas Nöken, Leiter des Fachbereichs Stadtplanung und Baurecht, jüngst deutlich. Von den Nutzungen hänge auch die Stellplatzfrage ab. Eine große Herausforderung sei, die denkmalgeschützte Scheune an diesem Ort – wie angestrebt – in das Dorfgemeinschaftshaus zu integrieren.

Es sei deshalb eine Machbarkeitsfrage, welche Räume in welcher Größe untergebracht werden können. Noch vor Ausschreibung des Architektenwettbewerbs wolle man deshalb mit einem Testentwurf prüfen, ob die Aufgabe überhaupt erfüllbar ist, informierte er Teilnehmer auf einer Besichtigungstour durch das Werner-und-Erika Messmer-Haus in Espasingen und die Musikschule Stein am Rhein.

Bedarfe wurden schon entwickelt

„Wir müssen beim Raumprogramm nicht bei Null anfangen, sondern es vielmehr auf den aktuellen Stand bringen“, so Ortsvorsteher Bernhard Diehl. Bereits vor drei Jahren wurden mit den örtlichen Vereinen, den Kirchengemeinden und Institutionen die Bedarfe für dieses Haus entwickelt, das auch die Ortsverwaltung und die Ortsteilbibliothek beherbergen soll.

Nicht nur die beschleunigte Digitalisierung im Zuge der Pandemie, sondern auch Änderungen der Vereinsstrukturen, andere Veranstaltungsformate und zwei neue Bürgerinitiativen für das Miteinander im Dorf müssen in die finale Planung einfließen. In den nächsten Wochen wolle man sich nochmal mit allen Beteiligten abstimmen, so Diehl.

Bei den Besichtigungen ging es vorrangig darum, sich Anregungen für die Gestaltung von Multifunktionsräumen zu holen, die von den Vereinen gemeinsam genutzt werden sollen.