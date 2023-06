Diese Situation gab es in Radolfzell noch nie: Nicht einmal mehr eine Woche, bevor die Bewerbungsfrist für die Jugendgemeinderatswahl abläuft, gibt es noch immer kaum Interessenten für die Sitze im Gremium. Sechs Personen hätten sich bis Dienstag, 13. Juni, beworben, berichtet Eva-Maria Beller, Leiterin der Abteilung Kinder und Jugend – dabei gibt es 15 Plätze im Jugendgemeinderat. Die Bewerbungsfrist wurde zuletzt extra aufgrund der geringen Resonanz sogar um vier Wochen verlängert.

Schon in der Vergangenheit waren es laut Eva-Maria Beller kaum mehr Bewerbungen als Plätze im Gremium gewesen. Aber so wenige wie bisher gab es noch nie. Dagegen soll nun dringend etwas getan werden. „Wir werden uns nach Kräften bemühen, noch Leute zu gewinnen“, sagt Beller.

Warum will sich kaum jemand bewerben?

Aber wie kommt es, dass auch eine Verlängerung der Bewerbungszeit kaum neue Interessenten gebracht hat? Schließlich ist seit dem ursprünglichen Bewerbungsschluss gerade einmal eine neue Bewerbung eingegangen. Die Stadtverwaltung Radolfzell hatte im Mai bereits Jobs und weitere Engagements am Nachmittag als einen Faktor genannt, der Jugendliche von einer Bewerbung abhalte. Die beiden aktuellen Jugendgemeinderäte Lisa Osswald und Nico Kuhn sehen aber auch noch weitere mögliche Gründe.

„Ich könnte mir vorstellen, dass mit dem Jugendgemeinderat viel Politik assoziiert wird“, sagt so Lisa Osswald. „Und dass das abschreckend wirkt.“ Nico Kuhn glaubt zudem, dass es an politischen Formaten fehle, die nicht nur Erwachsene, sondern auch Jugendliche ansprechen und so das Interesse für politisches Engagement wecken. Auch könne es laut den beiden Räten sein, dass sich viele Jugendliche das Amt und die damit verbundenen Aufgaben nicht zutrauen. „Oder sie trauen sich nicht, in der Öffentlichkeit zu stehen“, so Nico Kuhn. Und erklärt weiter: „Viele verlassen sich, glaube ich, auch zu sehr auf andere“ – also darauf, dass andere Jugendliche die Aufgabe übernehmen, die Interessen der Radolfzeller Jugend zu vertreten.

Unterstützung wird zugesagt

Dabei versichern die beiden Jugendgemeinderäte, dass es kein großes Vorwissen brauche, um Jugendgemeinderat zu werden. Es sei möglich, mit den Aufgaben in das Amt hineinzuwachsen. Und es gebe auch Unterstützung, etwa Einführungskurse, bei denen grundlegende Dinge erklärt werden. Außerdem könnten sich neue Räte auch jederzeit an diejenigen wenden, die zum wiederholten Male ins Gremium gewählt werden. Lisa Osswald und Nico Kuhn zum Beispiel lassen sich auch dieses Jahr wieder aufstellen. „Wir würden es gerne übernehmen, Neulinge an die Hand zu nehmen“, versichert Lisa Osswald. Sie selbst hätten bei ihrem Start im Gemeinderat auch Tipps und Hinweise bekommen.

Wie kann man sich bewerben? Ein Bewerbungsbogen für Kandidaten kann über einen QR-Code aufgerufen werden, der sowohl auf der Internetseite der Stadtverwaltung, als auch auf Flyern zu finden ist. Über den QR-Code kann im Wahlzeitraum außerdem abgestimmt werden. Dafür brauchen die jungen Wähler einen persönlichen Wahlcode, der per Post jedem Wahlberechtigten zugestellt wird. Wer selbst über kein Smartphone verfügt, kann übrigens im Wahlzeitraum im Café Connect vorbeikommen, um dort seine Stimme abzugeben, teilten die Verantwortlichen im Vorfeld mit. Wer darf wählen? Wählen dürfen alle Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die in Radolfzell oder den Ortsteilen leben, mindestens 14 und maximal 21 Jahre alt sind und seit mindestens drei Monaten in Radolfzell leben.

Lisa Osswald und Nico Kuhn sehen zudem viele Vorteile in ihrem Engagement. So bringe das Engagement und auch der Auftritt vor anderen Gremien und Ansprechpartnern Selbstbewusstsein. Das sowie die Erfahrung mit organisatorischen Aufgaben sei gut fürs ganze Leben, so Kuhn. Und mache auch bei potenziellen Arbeitgebern oder Bildungseinrichtungen Eindruck: „Das ist ein großes Sprungbrett“, ist sich Lisa Osswald sicher. Eva-Maria Beller bestätigt, dass die Abteilung Kinder und Jugend immer wieder Zeugnisse und Bescheinigungen ausstellen müsse, um das Engagement ehemaliger Jugendgemeinderäte nachzuweisen.

Lisa Osswald sieht zudem noch einen weiteren Vorteil im Gremium: „Schön am Jugendgemeinderat ist, dass man ja daran teilhaben kann, ohne bei einer Partei zu sein.“ Außerdem heben sie und Nico Kuhn die Vielfalt der Aufgaben im Jugendgemeinderat hervor: So würden die Räte nicht nur die Interessen der Jugend in Radolfzell vertreten und sich dafür einsetzen, dass Projekte wie die Flutlichtanlage am Skatepark im Herzen oder der Streetballplatz in Böhringen umgesetzt werden. Sondern auch Veranstaltungen wie Rock am Segel oder eben die Jugendgemeinderatswahl organisieren.

Wann wird eigentlich gewählt?

Um doch noch mehr Jugendliche dazu zu bewegen, sich für die Wahl aufstellen zu lassen, hat der Jugendgemeinderat eine Informationskampagne in den Radolfzeller Schulen durchgeführt. Viel Zeit bleibt nun aber nicht mehr: Die Bewerbungsfrist läuft am 18. Juni ab – an diesem Tag haben Jugendliche noch bis 23.59 Uhr Zeit, sich zu zu bewerben. „Die Erfahrung ist, dass viele sich auf den letzten Drücker melden“, erklärt Eva-Maria Beller diese Uhrzeit.

Am 26. Juni ist dann um 18 Uhr eine Kandidatenvorstellung im Café Connect geplant. Und die eigentliche Wahl findet dann vom 1. Juli bis zum 7. Juli statt. Die Unterlagen mit dem persönlichen Wahlcode eines jeden Wahlberechtigten werden laut Eva-Maria Beller noch zugestellt. Ihr Versand sei mit der Verlängerung der Bewerbungsfrist gerade noch rechtzeitig zurückgehalten worden, damit die Unterlagen nicht zu lange bei den Jugendlichen zuhause herumliegen.

Kann es ein Gremium mit sechs Räten geben?

Und was ist, wenn sich bis dahin immer noch nicht mindestens 15 Bewerber finden? Was dann passiert, steht laut Eva-Maria Beller nicht fest. „Wir haben es nicht geregelt in der Satzung“, erklärt sie. Sie rät aber davon ab, eine Wahl mit nur wenigen Bewerbern durchzuführen und dann mit einem kleineren Gremium zu starten. „Sonst verteilen sich die Aufgaben des Gemeinderats auf zu wenige Schultern.“ Stattdessen müsse man sich in einem solchen Fall erst einmal überlegen, wie vorgegangen wird. Möglich sei etwa, die Wahl zu einem späteren Zeitpunkt zu wiederholen.