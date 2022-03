Mit Fahnen, die an verschiedenen Plätzen in der Innenstadt wehen, will das Frauennetzwerk Radolfzell Präsenz zeigen und dafür werben, dass mehr Frauen sich in der Politik engagieren. Die Fahnen weisen auf den Weltfrauentag hinweisen, der am kommenden Dienstag, 8. März, stattfindet. Kreisweit werden zu diesem Anlass in den kommenden Wochen verschiedene Veranstaltungen angeboten, um die Gleichberechtigung voranzutreiben und Frauen untereinander zu vernetzen.

Zu wenig Frauen in der Politik

Dass das auch in der heutigen Zeit nötig ist, zeigen Bürgermeisterin Monika Laule und Petra Martin-Schweizer, Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises, anhand von zwei Zahlen: So befänden sich im Kreistag 27 Prozent Frauen, im Radolfzeller Gemeinderat 25 Prozent – „obwohl sie über 50 Prozent der Bevölkerung ausmachen“, betont Laule.

Radolfzell Das Frauennetzwerk Radolfzell setzt sich für mehr Gleichberechtigung ein Das könnte Sie auch interessieren

Einige der Veranstaltungen rund um den Weltfrauentag sollen darum Frauen motivieren, sich in der Politik zu engagieren. So findet am 10. März ein Online-Vortrag mit der Bundestagsabgeordneten Lina Seitzl statt und am 11. März und am 13. März wird im Universum Kino in Radolfzell der Film „Die Unbeugsamen“ über weibliche Bundestagsabgeordnete von den 50er- bis in die 90er-Jahre gezeigt.

Landkreis ist Teil von Aktionsprogramm

Wie Petra Martin-Schweizer berichtet, läuft zudem derzeit das Aktionsprogramm „Frauen in die Politik“. Dabei wird der Landkreis Konstanz als einer von zehn deutschlandweit finanziell mit 5000 Euro unterstützt und bis Sommer 2023 begleitet. Im Rahmen des Programms soll es verschiedene Angebote geben.

Radolfzell Bei der Radolfzeller Feuerwehr gibt es künftig eine Kindergruppe ach sechs Jahren Das könnte Sie auch interessieren

Die Bedeutung des Weltfrauentags an sich gewinnt laut Monika Laule in der aktuellen Zeit zudem an Gewicht: Nicht nur habe die Corona-Pandemie etwa durch Homeschooling für eine große Last gesorgt. Auch müssten im Ukrainekrieg zahlreiche Frauen aus ihrem Land fliehen und einer ungewissen Zukunft entgegensehen.

Das komplette Programm zum Weltfrauentag ist unter www.frauennetzwerk-radolfzell.de zu finden.