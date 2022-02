Obwohl der Sinn dem einfachen Bürger verborgen bleiben mag, ernennt das amerikanische Pantone Color Institute jedes Jahr eine bestimmte Farbnuance zum Trendton des Jahres. Während diese in der Vergangenheit oftmals so poetische Namen wie „Blue Iris“ oder „Tangerine Tango“ trug, ist es in diesem Jahr der Reim „Very Peri“ geworden. Dabei handelt es sich um eine kräftiges Violett und laut Pantone ist es „ein Symbol für den globalen Zeitgeist des Augenblicks und den Wandel, den wir durchmachen“. Die Komplexität des Farbtons betone „die umfassenden Möglichkeiten, die vor uns liegen“. Was sich nicht alles aus einem einfachen Gemisch aus Blau und Rot herauslesen lässt.

Wo bleibt eine Corona-Farbe?

Jetzt fragen Sie sich sicher: Was hat das alles eigentlich mit Corona und dem Corona-Tagebuch zu tun? Die Antwort lautet: Nichts. Und genau das ist das Seltsame. Denn was beeinflusst unser Leben derzeit mehr als die Pandemie? Das nervige Virus macht sich in allen Bereichen bemerkbar, egal ob in der Freizeit, bei der Arbeit oder in der Schule, aber wichtig genug, um Einfluss auf die Farbe des Jahres zu haben, das ist es dann doch nicht.

Nun könnte man meinen, das Pantone Color Institute will 2022 nicht unter das Zeichen von Corona stellen, jetzt, wo endlich (hoffentlich, vielleicht) das Ende der Pandemie in Sicht ist.

Corona bestimmt unser ganzes Leben

Aber auch ein Blick auf die vergangenen zwei Jahre zeigt: Auch damalige Farben haben wenig mit Corona zu tun. 2020 stand unter dem Zeichen von „Classic Blue“ und 2021 wurden sogar zwei Farben als besonders bedeutsam erachtet, nämlich „Ultimate Grey“ und „Illuminating“.

Meinung Das Corona-Tagebuch der Redaktion Radolfzell, Teil 91: Baum Rho am See kündet nicht von einem Brauchtum von Georg Becker Das könnte Sie auch interessieren

Bei letzteren schrieb das Institut zwar noch, das Ensemble stehe für „Zuversicht auf eine bessere Zukunft“ und in einer Zeit anhaltender Unsicherheit stünden die Farben – ein klassisches Grau und helles Gelb übrigens, falls Sie es genau wissen wollen – für Lebendigkeit und Zuverlässigkeit. Aber trotzdem: Für etwas, das unser ganzes Leben der vergangenen zwei Jahre bestimmt, ist das doch einfach zu wenig.

Was besser geeignet wäre

Daher möchte nun ich meinen Vorschlag für die Farbe des Jahres 2022 machen: „Corona Crimson“, übersetzt also „Corona Purpur“, inspiriert von der Farbe des Ergebnis-Strichs auf den Schnelltests. Das ist doch sehr eindeutig der Pandemie zuzuordnen und da von der Anzahl der Striche auch so einiges im Alltag abhängt, hat das ja auch wirklich eine große Bedeutung.

Und wer weiß, vielleicht schafft es im Jahr 2023 dann auch endlich so etwas wie „Normal Navy“ – also „Normales Dunkelblau“ – an die Spitze, weil hoffentlich auch wieder Normalität ohne nervige Pandemie in unser Leben eingekehrt ist.