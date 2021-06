Kaum sinken die Corona-Zahlen, hat der Mensch wieder den Kopf frei, um sich über andere Dinge zu sorgen. Wie zum Beispiel über das Klima. Einer, der sich unabhängig von Pandemien um das Klima sorgt, ist der Böhringer Chris Kaiser.

Chris Kaiser aus Böhringen im VOX-Fernsehstudio. | Bild: TVNOW/Stefan Gregorowius

Dieser hat ein Unternehmen gegründet, mit dem man weltweit die Aufforstung unterstützt, während man Reisen, Dienstleistungen oder Konsum-Produkte bucht. Mit „Click a Tree“ (Klicke einen Baum an) trat er am Montagabend in der VOX-Gründersendung „Die Höhle der Löwen“ auf, quasi als Staffelfinale, denn die Sendung ging gleich nach dem Auftritt von Chris Kaiser in die Sommerpause.

Ganz untypisch für ein ökologisches Produkt, zeigten sich die Investoren sehr angetan von der Idee des Böhringers. Mit Bäume pflanzen Geld verdienen? Für den Löwen, Unternehmer und Investor Nils Galgau zuerst alles viel zu „schwammig“, wie er während der Sendung erklärte.

Nach wenigen Minuten und einem überzeugenden und selbstbewussten Auftritt von Chris Kaiser war er dann doch interessiert. Kaiser erklärte nämlich sein Konzept vom „Karitalismus“, eine Mischung aus karitativ und Kapitalismus. Da klingelten bei den fünf Unternehmern mit viel Geld in der Portokasse ordentlich die Ohren. Gutes tun und dabei Geld verdienen – schloss sich das nicht eigentlich immer aus?

Den Deal bekamen am Ende Carsten Maschmeyer, der bisher eher weniger als Umweltschützer in Erscheinung getreten ist, und Judith Williams, die Umwelt-Themen laut eigener Aussage gerne am Küchentisch mit der Familie diskutiert. Laut ihrem Angebot wollten sie auch keinen Gewinn aus der Investition von 75.000 Euro ziehen.

So viel wollten sich die beiden ihr „Greenwashing“, also sich selbst ein umweltfreundliches Image verpassen, kosten lassen. Am Ende soll es wohl doch nicht mit dem Geschäft geklappt haben. In einem Twitter-Posting von Finanzunternehmer Maschmeyer erklären er und die Kosmetik-Unternehmerin Williams, dass Chris Kaiser bei den Vertragsverhandlungen noch keine Gütesiegel vorweisen konnte. Deswegen sei die im TV geschlossene Abmachung nicht zustande gekommen.

Doch eigentlich könnte die Herangehensweise von Kaiser Schule machen. Umweltschutz basiert noch häufig auf der Arbeit und dem Engagement von Freiwilligen, die ihre Freizeit opfern. Das ist nichts, womit man in der harten Geschäftswelt planen kann. Klimaschutz bedeutet für viele Unternehmen erst einmal Ausgaben statt Einnahmen. Böhringen hat massenweise kapitalistisch organisierte Baumpflanzungen zum Glück nicht nötig. Aber vielleicht kann die Idee von Chris Kaiser dazu inspirieren, Klimaschutz neu zu denken.