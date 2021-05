Neulich erzählte eine Freundin, dass sie den Italien-Urlaub, den sie 2020 geplant und auf 2021 verschoben hatte, nun komplett abgesagt hat. Ob sie in diesem Sommer wegfahren könne, sei völlig unklar und deswegen gebe sie diesen Urlaub erst einmal auf. Sie habe einfach keine Lust mehr.

Und mir kam es plötzlich: Das Jahr 2021 ist bisher viel schlimmer als 2020. Und niemand hätte damals, im ersten Sommer unserer ersten Pandemie, gedacht, dass es noch schlimmer kommen könnte, dass es auch einen zweiten Sommer geben könnte. Wie naiv von uns! Doch die Coronamüdigkeit und Frustration lässt sich leicht erklären: Jede Vorfreude auf 2021, die uns 2020 motiviert hat durchzuhalten, ist komplett zerstört worden.

Eigentlich sollte alles nachgeholt werden

Was hatten wir uns alle nicht für dieses Jahr vorgenommen? Alle verpassten Konzerte, Reisen und Besuche sollten 2021 zu einem außergewöhnlichen Jahr machen. Es gibt doch so viel nachzuholen. Die Narrenmusik und Froschenkapelle wollten zum Beispiel nach den Absagen des Pfingsmontagsfrühschoppen und dem ebenfalls nicht machbaren Ersatz-Fest im Herbst, keinen weiteren traditionellen Frühschoppen an der alten Konzertmuschel ausfallen lassen.

Doch noch sieht es nicht so aus, als würden Außenveranstaltungen in zwei Wochen plötzlich wieder erlaubt sein. Die Impfquote steigt zwar von Tag zu Tag, aber auch die Genehmigung, wieder Blasmusik in größeren Gruppen spielen zu dürfen, scheint in unendlich weiter Ferne. Diese verdammten Aerosole!

Essen hilft!

Also muss weiter im Pandemie-Modus geplant werden. Und was machen Musiker, wenn sie keine Party veranstalten dürfen? Erst einmal sind sie traurig. Und wenn man traurig ist, dann hilft Essen und ein Bier. Das weiß jeder. Das wissen auch erfahrene Blasmusiker bestens. Unter www.pfingsten.narrenmusik.de kann man sich also die Verpflegung nach Hause liefern lassen, die man sonst an der Konzertmuschel konsumiert hätte: Ein Laugen-Fleischkäsbrötchen mit Krautsalat und ein Bier oder eine Limonade. Bestellungen sind bis zum Sonntag, 16. Mai, möglich. Ausgeliefert in Radolfzell und den Ortsteilen wird dann am Pfingstmontag, 24. Mai.

Wer es auch süß mag, kann sich einen Muffin dazu bestellen. Das ist eine deutlich konservativere Wahl eines Nachtisches, als man sonst von der Narrenmusik gewöhnt ist. Unter einigen Musikern der Narrenmusik gilt nämlich der Fleischkäs-Berliner als ein kulinarischer Hochgenuss. Ja, richtig gelesen: Fleisch-käs-berliner. Ob mit oder ohne Senf ist dem eigenen Geschmack überlassen. Die Marmeladenfüllung sorgt aber schon dafür, dass der süße Krapfen mit Fleischbelag nicht zu trocken wird.

Sie finden das klingt eklig? Ich finde es passt ganz gut zu 2021. Man fragt sich, ob es noch schlimmer kommen kann.

Zur Kolumne: Das Corona-Tagebuch der Redaktion Radolfzell begreift sich als hoffentlich vorübergehende Erscheinung