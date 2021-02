Vor einem Jahr noch hätten besorgte Mütter ihren Kindern eine Standpauke gehalten, wenn diese zu viel Zeit vor dem Bildschirm verbringen. Die Drohung der eckigen Augen, die man durch zu viel Fernsehen und Computer bekommen soll, ist nachweislich leer. Doch war zu viel Fernsehen und Internet immer etwas, was man trotzdem besser nicht tun sollte. Sicher ist sicher.

Meinung Das Corona-Tagebuch der Redaktion Radolfzell, Teil 58: Der Weltuntergang ist nah – die Apfelbäume saufen ab von Georg Becker Das könnte Sie auch interessieren

Doch nun wird es etwas schwer mit den Alternativen zu TV und Internet. Man darf ja quasi nichts anderes mehr tun, außer daheim zu sein. Da hat man sich also mühsam ein Sozialleben aufgebaut, um weniger auf dem Smartphone zu daddeln und jetzt findet alles doch im Internet statt. Mit den Eltern wird nur noch telefoniert, die Freunde trifft man auf ein Bier im Zoom-Meeting und auch die Fasnacht soll daheim auf dem Sofa und auf den Bildschirmen stattfinden.

Holzhauerball im Internet

Ein besonders ambitioniertes Projekt hat sich die Holzhauergilde in Radolfzell vorgenommen. Sie will den Holzhauerball rein digital stattfinden lassen. Wie der #BallDehomm genau aussehen soll, das ist noch streng geheim. Zwei kurze Videos in den sozialen Medien geben einen sehr vielversprechenden Vorgeschmack auf das „Best of Holzhauerball„. Mit dabei sind selbstverständlich Musik, Tanz und beeindruckende Kostüme und Bühnenbilder aus den vergangenen Jahren. Was eben alles zu einem guten Ball gehört.

Meinung Corona-Tagebuch der Redaktion Radolfzell, Teil 57: Vom Minderwertigkeitskomplex beim Hemdglonkerumzug von Anna-Maria Schneider Das könnte Sie auch interessieren

Die Getränke müssen die Zuschauer leider selbst holen, dafür können sich alle eine Weinschorle gönnen, denn niemand muss sich Gedanken über den Nachhauseweg machen. Man muss die positiven Seiten sehen, auch wenn es schwer fällt. Premiere des heimischen Holzhauerballs ist am Samstag, 6. Februar, um 20 Uhr, auf der Homepage der Holzhauer oder über die sozialen Medien. Das Leben im Internet ist zwar kein richtiger Ersatz für alles, was man sonst in echt erleben würde. Aber eine virtuelle Party mit den Holzhauern tröstet ein bisschen den Lockdown-Blues weg.