Liebe Leserinnen und Leser des Corona-Tagebuchs, es ist wieder soweit. Viel zu schnell ist die Zeit vergangen und Heiligabend gekommen. Wer es nicht schon hinter sich gebracht hat, für den ist es jetzt höchste Zeit, Vorbereitungen für das Fest zu treffen – und da gibt es einiges zu tun. Der Weihnachtsbaum muss aufgestellt und geschmückt und sowohl wir selbst als auch unsere Wohnung auf Vordermann gebracht werden.

Immerhin die Vorbereitung des Weihnachtsessens dürfte in diesem Jahr entspannter ausfallen als in anderen Jahren – schließlich muss aufgrund der Corona-Beschränkungen nicht mehr sämtliche Verwandtschaft, sondern nur noch der harte Kern bekocht werden.

Schon alle Weihnachtsgeschenke besorgt?

Besonders eng wird es für Menschen, die noch keine oder noch nicht alle Weihnachtsgeschenke besorgt haben. Mit Kaufhausbesuchen in der letzten Sekunde wird es in diesem Jahr nichts, die meisten Geschäfte haben geschlossen. Übrig bleibt als Geschenkmöglichkeit nur noch das, was Drogerien, Lebensmittelmärkte und Tankstellen hergeben.

Notfall-Geschenk in Corona-Zeiten: Das gehamsterte Klopapier. | Bild: Marinovic, Laura

Aber sind wir mal ehrlich: Auch in den guten alten Zeiten, in denen von Corona noch nichts zu spüren war, landeten nicht immer nur die kreativsten und aufregendsten Dinge unter dem Tannenbaum. Statt Krawatten gibt es in diesem Jahr eben Handdesinfektionsmittel – mit Schleifchen entsprechend hergemacht, versteht sich. Und anstelle von Socken oder Unterhosen erfreuen wir unsere Liebsten in diesem Jahr mit Schutzmasken. Gerne mit Rentier- und Schneemannmuster. Das ist nicht nur festlich, sondern hat auch Aktualität und ist praktisch.

Hamstern hat sich gelohnt

Wer sich heute nicht mehr mit all den anderen Last-Minute-Einkäufern in die noch geöffneten Geschäfte quetschen will, der kann sich übrigens auf andere Weise behelfen: Wofür hat man sich schließlich im Frühjahr unter die Hamsterkäufer begeben und den Inhalt sämtlicher Ladenregale in den eigenen Einkaufswagen verfrachtet? Jetzt finden die zehn Packungen Klopapier im Keller endlich Verwendung – übrigens nicht nur als Geschenk, sondern auch als ökologische Christbaumgirlande. Aber Vorsicht: Es herrscht Brandgefahr.

Wer gut vorgesorgt hat, der kann übrigens auch auf die Schlangen im Lebensmittelmarkt verzichten: Zwischen all den gehorteten Dosen findet sich bestimmt die ein oder andere festliche Mahlzeit. Wie wäre es denn mit Dosenfleisch an Mais-Bohnen-Gemüse und Obstsalat aus Birnen, Mandarinen und Pfirsichen?

Frohe Weihnachten!

Egal, in welcher Form und mit welchen Geschenken Sie Weihnachten feiern – die Lokalredaktion Radolfzell wünscht Ihnen in jedem Fall frohe Feiertage!