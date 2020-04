Donnerstag, 2. April, 9.30 Eingang einer Mail: Das mit der begrenzten Veröffentlichungsquote für Markelfingen haut nicht hin. Hans-Georg Lauer, rühriges Mitglied des Vereins Markelfingen attraktiv ist Schriftführer und nicht Vorsitzender, wie tags zuvor behauptet. „Der Vorsitzende heißt Marco Kehrer„, stutzt der Schriftführer den „langschläfrigen“ Redakteur zurecht. Im vielleicht schönsten Ortsteil der östlichen Hemisphäre von Radolfzell ist man früh wach. Sonst verpasst man das Morgenläuten „am vorösterlichen Sonntag zu Corona„ (Lauer) um 8 Uhr in SWR4. Die Mail landet trotz der Worte „langschläfrig“, „Redakteur“, „attraktiv“ nicht im Kruschtordner (Junkmail).

Donnerstag, 2. April, 17.05 Uhr in der Schützenstraße: Bei manchen Plakaten schreit es im Schädel eines einfachen Redakteurs nur „Hä?“. Nach kurzem Geheimratseckenkraulen geht das Hä? in eine gepflegte Fragestellung über: Was will uns der Zitrusfruchthersteller mit diesem Plakat sagen? Da steht: „Wir danken allen, die dieses Plakat nicht sehen. #Stayathome hohes C.“ Onkel Dittmeyer, ehemals ein führender Saftexperte, können wir nicht fragen, er ist seit elf Jahren tot. Ihm ist der Dank von hohes C gewiss, er kann das Plakat nach irdischen Maßstäben kaum mehr sehen. Unsereins hat hingeguckt, das dankt uns hohes C nicht. Wir fühlen uns gebrandmarkt: Du! bist! nicht! zu Hause! geblieben! Das müsste es gewesen sein, was hohes C den Fußgängern entgegen schreien wollte. Es ist wie früher im Musikunterricht, für (uns) Banausen bleibt das hohe C unerreichbar.

Pferde essen lieber gelbe Rüben

Donnerstag, 2. April, 19.05 Uhr am Telefon: Überlingen fürchtet einen Ansturm der Ausflügler und kündigt aus Pandemiegründen an, an Wochenenden die Uferanlagen zu sperren. Ein Rückruf bei OB Staab ergibt, Radolfzell plant keinen vernagelten See: „Bei uns herrscht viel Vernunft und Rücksichtnahme.“ Wo die Vernunft nicht hilft, trabt am Wochenende in Radolfzell die berittene Polizei an. Die Pferde bekommen zur Belohnung ein Glas hohes ..., besser eine gelbe Rübe.

Freitag, 3. April, 13 Uhr im Homeoffice: Die Homeschool-Kinder bestehen auf Osterferien. Da stört der Papa: „Warum bist Du eigentlich da?“ Warum wohl, weil mir hohes C so einen Schreck eingejagt hat. Für Eltern, die ihre Homeschool-Migräne mal so richtig ausleben wollen, hier eine Empfehlung in der ARD-Mediathek: In der Talkshow von Hannes Ringlstetter gibt Co-Moderatorin Caro Matzko einen Einblick in ihre Corona-Krise-Mutter-Homeoffice-Welt. Vorsicht, es fallen böse Worte.

Die Kolumne: Das Corona-Tagebuch der Redaktion Radolfzell begreift sich als hoffentlich vorübergehende Erscheinung.