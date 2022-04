Das café connect wird in diesem Jahr zehn Jahre alt. Der Jugendtreff in der Bahnhofsstraße 2 im Herzen der Stadt bietet Jugendlichen seitdem einen Ort, in dem sie nicht nur Kontakte zu anderen Jugendlichen knüpfen können, sondern sich auch informieren und beraten lassen können. Nun will man diesen Geburtstag gemeinsam im und rund um den Jugendtreff feiern, und zwar am Samstag, 30. April, von 15 bis 19 Uhr.

Das ist geplant

Wie es in einer Mitteilung der Radolfzeller Stadtverwaltung heißt, werde es bei dem Fest viele Programmpunkte geben. Geplant sei beispielsweise ein kostenloser Segway-Parcours auf dem nahegelegenen Marktplatz, ein Bällebad im Pickup des Kreisjugendreferats und Jonglage-Darbietungen, eine Spiel- und Reaktionswand werde aufgestellt, es soll einen Graffiti-Workshop und freies Tischkickern geben.

Radolfzell Kirchen kämpfen mit Austritten: Warum sie geschehen und warum Kirche laut den Pfarrern wichtig ist Das könnte Sie auch interessieren

Zudem sorge ein DJ für Musik. Er weihe die Jugendlichen außerdem in seine Arbeit ein. Auf dem Marktplatz soll es einen Skate-Contest, also einen Wettbewerb im Skateboard-Fahren, zum Mitmachen und Zuschauen geben. Auch für Essen und Trinken sei gesorgt. Beispielsweise soll es alkoholfreie Cocktails aus dem b.free-Saftladen geben.

Ab 14 Uhr für geladene Gäste

Das Programm beginne ab 14 Uhr mit einer Feier für geladene Gäste. Dort werden auch OB Simon Gröger und Bürgermeisterin Monika Laule ihre Grußworte überbringen. Eva Maria Beller, Leiterin der Abteilung Kinder und Jugend, wird über das Projekt café connect informieren und auch über die frühere Arbeit des Teams im Jugendtreff berichten. Ab 15 Uhr beginnt dann das fest für die Öffentlichkeit.

Das kann das Café Connect

Im Café Connect können sich Kinder und Jugendliche treffen und beispielsweise auf verschiedenen Konsolen Spiele spielen. Es werden auch Filme gezeigt. Ihnen steht zudem kostenloses Internet zur Verfügung.

Auch ein Tischkicker steht bereit. Zudem gibt es ein Freizeitprogramm. Getränke und Snacks gibt es zu günstigen Preisen. Es handelt sich um ein Projekt des Referats Kinder und Jugend der Stadt Radolfzell. Geöffnet ist der Jugendtreff dienstags bis freitags von 13 bis 18 Uhr und samstags von 14 bis 19 Uhr. (pm)