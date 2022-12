von Georg Lange

Den See nahe der eigenen Haustüre haben und nicht schwimmen können – das betrifft seit der Pandemie vor allem die Jüngsten in Radolfzell. Die Auflagen zur Eindämmung der Corona-Pandemie vereitelten zunächst die Schwimmkurse der DLRG. Dann erschwerten Hygienekonzepte und die Testpflicht, aber auch ein rechtliches Konstrukt den Ablauf der Kurse: Denn Schwimmkurse dürfen von Trainern nur im Schwimmbecken erteilt werden und nicht im See. Von diesen Becken gibt es in Radolfzell nur eines für die Kurgäste an der Mettnau-Klinik. Dass zehn Kinder dort nun ihren ersten Kurs erhielten ist einer Kooperation aus der Bürgerstiftung Radolfzell, der DLRG, der Mettnau-Klinik und den „Glücksbringern“ zu verdanken. Sie ermöglichten zehn Kindern aus der hortähnlichen Kinderwohnung einen kostenfreien Schwimmkurs. Weitere sollen folgen.

Radolfzell Kein Feuerwerk mehr am Hausherrenfest? Diskussion um Tradition contra Naturschutz Das könnte Sie auch interessieren

„Es ist eine große Freude, wenn ich in die Kinderwohnung gehe und in die strahlenden Augen der Kinder blicke, wenn sie von ihren Schwimmkursen reden“, so der erste Vorsitzende der Bürgerstiftung, Arnold Kannenberg. Er und sämtliche am Projekt Beteiligten bedankten sich nach der jüngsten Kurseinheit im Strandbadcafé bei Kurdirektor Eckhard Scholz für das Bereitstellen der Halle. Die Grundidee Kurse für Personen zu ermöglichen, die kaum in der Lage seien an solchen teilzunehmen, sei sehr wichtig, so Scholz. Gerade während der Pandemie habe man gelernt, notwendige Dinge bereitzustellen.

Die Nachfrage nach Schwimmkursen ist hoch

Für die Kurse stellte die Bürgerstiftung auch Badekleider und Schwimmbeutel für die Kinder zur Verfügung sowie die Corona-Tests vor der Schwimmstunde. Logistisch hätten die zehn Kurseinheiten unter großem Aufwand gestanden, erklärt Kannenberger. Angelika und Claus Witte von der DLRG boten die Schwimmkurse an. Das Glücksbringer-Trio aus Böhringen, Schienen und Rielasingen begreift sich als Art Spenden-Schnittstelle zwischen Menschen, die Glück haben, mit denen die es bräuchten, erläuterte Sprecher, Andreas Turkovic. Anteilig beteiligten sie sich mit der Bürgerstiftung an den Kosten. Etwa 30 Kinder wollten am ersten Kurs teilnehmen, so die Leiterin der Kinderwohnung, Beate Mezger.