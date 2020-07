Radolfzell ist nicht nur eine der schönsten Städte am Bodensee und mit der längsten begehbaren Uferpromenade gesegnet – hier kann man auch ganz hervorragend einkaufen. Denn die Innenstadt bietet mit annähernd 100 Einzelhändlern praktisch alles, was das Herz begehrt.

Die Partner der Coupon-Aktion – eine Aktion der Radolfzeller Einzelhändler – bieten in der nächsten Zeit zu ihren üblichen Angeboten noch etwas ganz Besonderes. Es lohnt sich also, genau hinzuschauen, um von diesem Mehrwert zu profitieren. Zudem wird sich wieder einmal herausstellen, wie schön es ist, die Dinge des persönlichen Bedarfs direkt vor Ort einzukaufen. Hier beraten Fachverkäufer den Kunden und gewährleisten, dass dieser am Ende auch zufrieden ist. So tragen alle dazu bei, dass Radolfzell auch in Zukunft eine attraktive Einkaufsstadt mit viel Flair bleibt.

Teilnehmer: