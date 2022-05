Haben Sie schon einmal ein Déjà-vu erlebt? Sich in einer Situation wiedergefunden, die Ihnen so bekannt vorkam, als hätten Sie sie schon einmal erlebt, obwohl das eigentlich gar nicht sein kann? Das kann mitunter ziemlich unheimlich sein, weil der Eindruck entsteht, dass übermenschliche Kräfte am Werk sind.

Wer aktuell einen Blick auf die Nachrichten wirft, der kann ein Déjà-vu erleben, das vor allem Frustration auslöst. Denn dort sind Worte zu lesen, von denen wir eigentlich gehofft haben, sie in Zukunft nach Möglichkeit gar nicht mehr zu sehen: Virus, Isolation, Quarantäne.

Ein Mann in Stuttgart hat eine Schutzmaske in der Hand (Symbolbild). Die Corona-Pandemie ist noch nicht vorbei, schon gibt es das nächste Virus. Grund zur Panik besteht aber nicht. | Bild: Bernd Weißbrod/dpa

Haben wir das nicht schon einmal erlebt?

Nein, es geht ausnahmsweise nicht um Covid-19, auch wenn die Pandemie natürlich nicht komplett aus der Öffentlichkeit verschwunden ist. Stattdessen entwickeln sich die Affenpocken zum neuen Aufregerthema. Nachdem zunächst nur wenige Menschen von der Krankheit betroffen waren, breitet sie sich nun immer weiter aus, das Robert-Koch-Institut empfiehlt eine Isolation für Infizierte und eine Quarantäne für deren Kontaktpersonen. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach spricht von Kontaktnachverfolgung und dringt darauf, die Ausbreitung schnell einzudämmen.

Das klingt bekannt. Haben wir das nicht irgendwo schon einmal erlebt? Stehen wir erneut am Anfang einer Pandemie, blicken wir einer langen Zeit mit vielen Einschränkungen und Eintönigkeit entgegen? Muss das Corona-Tagebuch der Redaktion Radolfzell jetzt bald in das Affenpocken-Tagebuch umbenannt werden, so kurz, bevor es seine 100. Ausgabe erreicht?

Nicht in Panik ausbrechen

Bevor nun Angst aufkommt, hier direkt die Entwarnung: Verschiedene Experten befürchten keine neue Pandemie. So bekannt die Situation uns auch erscheint, es gibt verschiedene Unterschiede zu Corona: Zum einen ist der Affenpocken-Erreger schon lange bekannt, zum anderen ist die Krankheit wohl auch nicht so leicht übertragbar wie Covid-19. Und es gibt bereits zugelassene Impfstoffe gegen das Virus. Kein Grund zur Panik also – und das Corona-Tagebuch darf das Corona-Tagebuch bleiben.