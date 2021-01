Wenn man als musikalisch komplett talentbefreite Person in einer Stadt wie Radolfzell mit derart geballter Musik-Kompetenz arbeitet, fällt es schwer keine Minderwertigkeitskomplexe zu bekommen. Man versucht nicht aufzufallen, wenn es um Musik geht. Oft klappt das ganz gut.

Früher reichte schunkeln und klatschen

Vor allem an der Fasnacht hat es meistens gereicht im Takt zu schunkeln und zu klatschen. Schon waren alle überzeugt, man habe ebenso Ahnung von dem Ganzen und keiner hat lästige Fragen gestellt, welches Instrument man denn spiele oder ob man dieses oder jenes Lied kenne und spielen könne. Kann ich nämlich nicht. Ich kann auch nicht singen, falls es dazu Rückfragen geben sollte.

Archivbild: Anna-Maria Schneider ist auch ohne Musik-Talent mit Spaß am Hemdglonker dabei. | Bild: Jarausch, Gerald

Nun läuft bei dieser Fasnacht alles ein bisschen anders und ich befürchte, meine sorgfältig aufrecht erhaltene Fassade beginnt zu bröckeln. Die Narrenmusik plant nämlich einen virtuellen Hemdglonkerumzug. Mitmachen kann wie beim richtigen Hemdglonkerumzug jeder. Voraussetzung ist dieses Mal allerdings, dass der Radolfzeller Narrenmarsch in einer musikalischen Form – ob mit einem Instrument, mit Klepperle oder einfach gesungen – dargeboten wird.

Im Hemdglonker-Häs sollen alle talentierten Radolfzeller mit ihren Instrumenten und Klepperle und bestimmt auch herrlichen Singstimmen Videos drehen, wie sie daheim mit der Familie den Narrenmarsch spielen, singen und kleppern. Und die ebenso technisch talentierten Narrizella-Musiker schneiden dann die Einsendungen gekonnt zu einem virtuellen Hemdglonkerumzug zusammen.

Veröffentlich werden soll er am Hemdglonker-Mittwoch, 10. Februar, um 19 Uhr. Der Einsendeschluss für die Videos, die unter https://video.narrenmusik.de hochgeladen werden können, ist der 31. Januar. Wer noch Hilfestellung braucht, bekommt unter https://narrenmarsch.narrenmusik.de die Noten, den Narrenmarsch als Musik-Datei und den Text, damit auch alles stimmt.

Bei all der Hilfe, ein bisschen Talent muss schon da sein

Doch keine dieser Hilfestellungen hilft bei kompletter Talentlosigkeit. Auch für das Kleppern braucht man unglaublich viel Übung, das lernt man nicht einfach mal so. Und schon gar nicht, wenn man das Ganze dann quasi für die Ewigkeit in einem Video festhalten will.

Mit lächeln, schunkeln und klatschen komm ich bei diesem Hemdglonkerumzug nicht weit. Ich überlasse also all den talentierten und musikalischen Radolfzellern die Bühne und freue mich, auf meinem Sofa den Hemdglonkerumzug virtuell erleben zu können. Nächstes Jahr schunkel‘ und klatsche ich wieder mit. Versprochen.

Zur Kolumne: Das Corona-Tagebuch der Redaktion Radolfzell begreift sich als hoffentlich vorübergehende Erscheinung