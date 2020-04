Dienstag, 14. April, 17.22 Uhr auf dem Handy: Es ploppt ein Video mit einem Typen in Turnschuhen, kurzen Hosen, weißem Poloshirt und einer mehr als dunklen Sonnenbrille auf. Er steht vor einem überdachten Hauseingang und schmettert auf seiner Trompete seinen Nachbarn die Ode an die Freude über die Büsche zu. Die Nachbarn rufen nicht die Polizei, sie rufen: „Bravo!“ Der Typ ist Dietmar Baumgartner und auch sonst ganz seriös. Er ist Stadtrat für die Freien Wähler in Radolfzell.

Mittwoch, 15. April, 20.05 Uhr vor dem Fernseher: Selbst der männliche Teil der Bevölkerung, der als Wehrpflichtiger unter dem Haarerlass der Bundeswehr gelitten und um jeden Zentimeter mehr Haar gekämpft hatte, nimmt das Jahrzehnte später als gute Nachricht auf: Friseursalons für den angewandten Kopfhaarschnitt sollen in Bälde wieder ihre Dienste anbieten dürfen. Gerade verschwindendes Haupthaar bedarf der professionell geführten Schere.

Donnerstag, 16. April, so gegen 16 Uhr vor dem Computer: Meiner Lieblings-Verschwörungsseite im sozialen Netzwerk geht ein Licht auf und die „freie Stimme Radolfzells„ spricht zu uns: „Ich bitte noch einmal eindringlich alle Gruppenmitglieder, die Gruppe zu verlassen, die keine kritische Berichterstattung vertragen/akzeptieren, oder/und die Gott/Jesus Christus ablehnen.“ Also: kritische Berichterstattung ist okay und wenn das Hausherrenfest abgesagt wird, ist das mehr als schade. Ich darf also drin bleiben und weiter dem lustigen „wir basteln uns eine Verschwörung – Corona ist nur von bösen Mächten erfunden“ zuschauen.

Freitag, 17. April, 14 Uhr unterhalb der Konzertmuschel: Was für ein Wetter, wenige Radolfzellerinnen eröffnen auf der frei zugänglichen Wiese neben dem verschlossenen Seebad die Freibadsaison im Bikini. Natürlich in der gebotenen Liegedistanz und höchstens in der zulässigen Zweierkombination auf einer großen Decke.

Freitag, 17. April, 15.30 Uhr vor der Konstanzer Brücke: Eine Sanierung geht fast geräuschlos und ohne großen Aufschrei über die Bühne. Wahrscheinlich hat die Stadtverwaltung Radolfzell das Coronavirus nur erfunden, um die Arbeiten klammheimlich durchzuziehen. Alle kümmern sich um das Virus zuhause, keiner will mehr in die Innenstadt, keiner darf in die Schulen. Nein, nein. Nicht Bill Gates hat Corona in die Welt gesetzt, der Kern aller Epidemien geht vom Marktplatz aus. Wie, das glauben Sie nicht?

