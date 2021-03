von Gerald Jarausch

Am Samstag haben sich die Bürger erstmals bei einem Schnelltest auf dem Messeplatz auf Corona testen lassen können. Das besondere dabei: Für den Test musste man nicht einmal das eigene Auto verlassen. Wie bei einer Bestellung am Schnellrestaurant durchfuhren die Fahrzeuge einen fest eingerichteten Kanal, um am Ende am offenen Fenster von einer medizinisch geschulten Person einen Nasenabstrich entnehmen zu lassen.

Und das vielleicht Schönste daran: Der Test war in zwei Minuten ohne Wartezeiten erledigt. Bereits 15 Minuten später konnten die getesteten Personen das Ergebnis auf ihrem Mobiltelefon über einen QR-Code oder eine Internetadresse abrufen und bei Bedarf damit auch vorzeigen.

Auch das ist möglich: Auf dem Messeplatz kann man sich auf dem Fahrrad schnell testen lassen. | Bild: Jarausch, Gerald

Genau so hatten sich die Stadt Radolfzell und die Organisatoren des Drive-in Schnelltests von Event Promotion aus Konstanz das auch vorgestellt. Die Testpersonen mussten sich für den Vorgang online anmelden und bekamen einen genauen Termin, wann sie auf dem Messeplatz vorfahren sollten. Zunächst wurde die Anmeldung erfasst und geprüft und anschließend ging es direkt zum Test.

Dort waren am Samstag zwei medizinisch geschulte Personen damit beschäftigt, den Nasenabstrich der zu Testenden zu entnehmen und anschließend gleich in einem direkt vor Ort eingerichteten Labor auszuwerten. Dank der guten Vorbereitung ging alles sehr schnell vonstatten.

Das wäre laut Tommy Spörrer von Event Promotion noch deutlich zu steigern: „Wir haben hier jetzt nur eine Station geöffnet. In den fünf Stunden haben wir 135 Personen getestet. Doch wir könnten problemlos auch dreimal so viele Menschen testen“, sagt er. Dass der Bedarf für das Testangebot vorhanden ist, war bereits bei diesem ersten Termin erkennbar. Sämtliche Anmeldungsplätze waren ausgebucht.

Benjamin Danacher (links) und Daniel Dreizler bereiten im Labor die Tests vor. Am Samstag nahm das Test-Team 135 Tests vor. | Bild: Jarausch, Gerald

Anders als bisher angekündigt war, dürfen übrigens alle Menschen, unabhängig von ihrem Wohnort, dieses Testangebot wahrnehmen. Einzige Einschränkung: Die Anmeldung für den Drive-in-Test kann ausschließlich online erfolgen. Wer keinen Zugang hat, muss eines der anderen Testangebote in der Stadt nutzen. Einen generellen Bedarf für Schnelltests sieht Oberbürgermeister Martin Staab noch „über Wochen“, wie er im Gespräch mit dem SÜDKURIER wissen ließ. Den Vorteil des Drive-in sieht er im Testtempo: „Hier haben wir einen viel höheren Durchsatz. Aber wir müssen das Testen generell noch besser in den Alltag integrieren“, sagt er.

„Wir könnten im 20-Sekunden-Takt testen“

Viel schneller als auf dem Messeplatz ist der Vorgang kaum vorstellbar. Dennoch glaubt Tommy Spörrer das Tempo noch einmal erhöhen zu können. „Wir könnten im 20-Sekunden-Takt testen“, stellt er in Aussicht. Dazu müsste das Personal noch etwas aufgestockt werden. Die Infrastruktur vor Ort ist bereits vorhanden. Insgesamt drei Durchfahrtkanäle existieren bereits und werden dort in den kommenden Wochen zur Verfügung stehen. Zwei für Autos und einer für Radfahrer. Damit ist sichergestellt, dass nicht nur Autoeigentümer das Drive-in-Testzentrum nutzen können.

Hinweistafeln weisen auf die Vorschriften bei der Einfahrt in das Drive- in Testzemtrum auf dem Messeplatz hin. Bild:Gerald Jarausch | Bild: Jarausch, Gerald

Was den Schnelltest auf dem Messeplatz ebenfalls attraktiv macht, ist die geringere Unannehmlichkeit beim Abstrich. „Wir verwenden Testkits, die vom Paul-Ehrlich-Institut empfohlen werden. Dabei erfolgt der Abstrich im vorderen Nasenbereich, was das Ganze etwas angenehmer macht“, erklärt Tommy Spörrer.