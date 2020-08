von Gerald Jarausch

„Ich will hier nicht den Nörgler spielen, aber so etwas darf einfach nicht sein“, sagt Rudolf Schmidt. Seine Kritik zielt auf eine Veranstaltung auf dem Radolfzeller Messeplatz ab, die ihm seit Jahren immer wieder viel Nachsicht und Geduld abnötigt. Es geht um die Flohmärkte, die in den Sommermonaten auf der Freifläche stattfinden. Vor wenigen Tagen war es mal wieder soweit.

Ein erster Flohmarkt fand unter Corona-Sicherheitsbestimmungen auf dem Gelände statt. Das Sicherheitskonzept sah es vor, dass die Besucher einen getrennten Ein- und Ausgangsbereich zu nutzen hatten.

Für die Flohmärkte gibt es ein Hygiene-Konzept

Auf dem Gelände selbst mussten sie sich an die Abstands- und Schutzregelungen halten. Laut Pressestelle der Stadt hat der Veranstalter zudem auf das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung bestanden. Von allen Besuchern wurden die Daten erfasst.

Für Rudolf Schmidt ist die Genehmigung des Flohmarktes durch die Stadtverwaltung ein Unding. „Im ganzen Land werden Wein- und andere Feste im öffentlichen Raum abgesagt oder verboten. Warum darf diese sowohl wirtschaftlich als auch gesellschaftlich unwichtige Veranstaltung genehmigt werden und stattfinden?“, fragt er deshalb in einem Schreiben an Oberbürgermeister Martin Staab.

Anwohner schreibt einen Brief an den OB

Der kann das Vorgehen aktuell aus seinem Urlaub heraus nicht beantworten. Dabei geht es Rudolf Schmidt nicht um eine Bewertung der Veranstaltung, sondern gleich um eine ganze Reihe von negativen Begleiterscheinungen, die ihm seit Jahren aufstoßen.

An Tagen mit Flohmärkten auf dem Messeplatz müssen sich Schmidt und andere Anwohner auf einiges gefasst machen. Das reicht von einem regen Parksuchverkehr, auch in verkehrsberuhigten Bereichen über wildes Parken bis hin zur Verrichtung der Notdurft in privaten Einfahrten oder am Gartenzaun. Im Anschluss liegt zudem regelmäßig Müll auf dem Gelände.

Nachbarn haben keine Lust auf bepinkelte Gartenzäune

Schmidt, der selbst in der Verwaltung in der Gemeinde Hilzingen arbeitet, ist sich sicher, dass der Veranstalter ein entsprechendes Sicherheitskonzept vorlegen musste, damit der Flohmarkt überhaupt stattfinden konnte. „Das sogenannte Sicherheitskonzept des Veranstalters hin oder her, die schieren Menschenmassen, die in langen Warteschlangen auf den Flohmarkt drängen, sind für alle Eltern von Kindern, die sich an strengste Auflagen und Kontaktbeschränkungen beim Besuch der KiTa/Schule halten müssen, ein blanker Hohn“, schreibt er an den OB.

„Gravierende Risiken dieser Superspreader-Versammlung“

Die zwei Dixi-Klos, die vom Veranstalter für die Besucher des Flohmarktes bereitgestellt wurden, stehen derweil auch Tage später immer noch auf dem Gelände. „Die stehen hier in der Regel zwei Wochen“, berichtet Rudolf Schmidt. Immerhin nicht ganz ungenutzt. Aber die Toilette verbreitet im Umkreis von einigen Metern einen strengen Geruch.

Ein weiterer Kritikpunkt Schmidts: Rund um die Veranstaltung werde das Einhalten von Vorschriften zu wenig kontrolliert. Rudolf Schmidt konnte lediglich beobachten, dass Mitarbeiter des Ordnungsamtes die Einhaltung der Parkvorschriften im Umkreis des Messeplatzes kontrolliert haben.

„Klar fährt das Ordnungsamt ein bis zweimal am Tag vorbei und schreibt Falschparker auf, das ändert jedoch nichts an den gravierenden Risiken dieser Superspreader-Versammlung“, kritisiert er in seinem Schreiben an das Rathaus.

Die Stadt erklärt: Rund um die Flohmärkte werde stichprobenartig kontrolliert

Die Pressestelle der Stadt verweist darauf, dass „die Vorschriften stichprobenartig im Rahmen der Stadtbestreifung durch den Gemeindevollzugsdienst kontrolliert“ wurden. Aus Sicht von Rudolf Schmidt gäbe es einen idealen Ausweichpunkt für die Flohmärkte in direkter Nachbarschaft. „Die könnten doch auch im Milchwerk stattfinden. Dort ist wenigstens die notwendige Infrastruktur vorhanden“, sagt er. Zudem könnten dort die Sicherheitsvorkehrungen besser sichergestellt werden als auf dem Freigelände. Laut Stadt-Pressestelle wäre dort ein Flohmarkt „gemäß Verordnungslage grundsätzlich möglich“, heißt es auf Nachfrage.