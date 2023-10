Radolfzell vor 1 Stunde Car-Sharing in Böhringen beginnt – aber wann? Die Ortsverwaltung springt ein, um den Böhringer ein Angebot für ein Gemeinschaftsauto zu ermöglich. Doch noch tut sich nichts – Lieferschwierigkeiten für E-Autos verzögern den Start. Wie geht es nun weiter?

Thomas Giesinger aus Böhringen nutzt schon lange regelmäßig Carsharing-Angebote in der Kernstadt und in Möggigen. Er freut sich, wenn die Station vor Ort an den Start geht und er künftig bequemer aufs Auto umsteigen kann. | Bild: Marina Kupferschmid