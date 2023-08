Einen spannenden Einblick in das Innenleben einer der größten mobilen Bühnen Europas erhielten die Gewinner der Aktion „Der SÜDKURIER öffnet Türen“. Die Big Band der Bundeswehr spielte am Mittwochabend vor hunderten Besuchern in Radolfzell und die glücklichen Gewinner konnten vorab hinter und auf die Bühne der Profi-Musiker. Tourmanager Johannes Langendorf erklärte das komplexe Innenleben des Lastwagens mit 40-Tonnen Gewicht, aus dem sich die Bühne der Big Band entfaltet.

Johannes Langendorf (rechts, weiße Uniform) erklärte den Teilnehmern der Backstage-Führung das komplizierte Innenleben der Bühne. | Bild: Schneider, Anna-Maria

Zwar stünden nur etwa 25 Musiker auf der Bühne, doch das ganze Team rund um die Big Band sei 70 Mann stark, so Langendorf. Allein 20 Techniker würden sich nur um den Auf- und Abbau der Bühne kümmern. Und diese würden im dazugehörigen Nightliner, einem zum fahrenden Hotel ausgebauten Bus, übernachten. Der Grund dafür sei rein praktischer Natur: „Wir finden im Sommer schlicht nicht genügend Unterkünfte vor Ort für alle“, so der Tourmanager der Big Band.

Pit Bender ist zuständig für den Ton auf der Bühne, damit sich jeder der Musiker der Big Band auch gut hören kann. | Bild: Schneider, Anna-Maria

Die Big Band der Bundeswehr trete etwa 30 bis 35 Mal im Sommer unter freiem Himmel mit ihrer mobilen Bühne auf. Und dabei tragen die Musiker die Uniform der Marina. Sind es aber alles Marine-Soldaten? „Wir können uns die Uniformen der Streitkräfte der Bundeswehr selbst aussuchen und im Sommer tragen wir gerne das Weiß der Marine“, erklärt Johannes Langendorf.

Blick von der Bühne der Big Band Video: Schneider, Anna-Maria

Die musikalische Visitenkarte

Alle Musiker seien aber Soldaten der Bundeswehr und hätten auch die verpflichtende Grundausbildung absolviert. Obwohl sie jetzt dem Land eben auf diese Weise dienen. „Wir sind die musikalische Visitenkarte Deutschlands“, fasst Langendorf die Funktion der Big Band zusammen.

„Gehört der Bus auch der Bundeswehr?“, wollte einer der Gewinner der Backstage-Führung wissen und löste damit bei Johannes Langendorf ein breites Grinsen aus. „Oh Gott, nein, das würde ja gar nicht funktionieren!“, antwortete er. Wenn an der Bühne etwas defekt sei, müsse dies schnell ersetzt und repariert werden, da könne man nicht den komplizierten Weg der Bundeswehr-Bürokratie gehen.

Alles steht bereit für die Musiker der Big Band der Bundeswehr. | Bild: Schneider, Anna-Maria

Als Höhepunkt der kleinen Führung durften die Teilnehmer, unter die sich auch Oberbürgermeister Simon Gröger und seine Frau Anita gemischt hatten – diese waren auf Einladung der Bürgerstiftung gekommen -, auf die Bühne. Vor dieser hatten sich bereits hunderte Besucher eingefunden, die auf den Beginn der Show der Big Band zusammen mit Sänger Laith Al-Deen warteten. Ein Bericht zu diesem Konzert folgt.