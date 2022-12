von Gerald Jarausch

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat anlässlich des Tages des Ehrenamtes 17 Personen aus Baden-Württemberg mit dem Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet. Darunter befand sich die Kinderärztin Gisela Wittner, die ihren Ruhestand in Möggingen verbringt.

Feierstunde im Stuttgarter Schloss

Für ihre langjährige Tätigkeit in der Kinder- und Jugendhospizarbeit überreichte ihr Ministerpräsident Winfried Kretschmann die Auszeichnung im Stuttgarter Schloss. „Das war eine wunderbare Feierstunde“, resümierte die im Ruhestand befindliche Kinder- und Jugendärztin aus dem Radolfzeller Ortsteil.

Beeindruckt zeigte sich Gisela Wittner dabei nicht nur von der persönlichen Beachtung des Ministerpräsidenten, sondern auch der Gegenwart des Radolfzeller Oberbürgermeisters Simon Gröger, der es sich nicht nehmen ließ, eigens zu dem Anlass nach Stuttgart zu reisen.

Zur Kinder- und Jugendhospizarbeit Die Kinder- und Jugendhospizarbeit im Landkreis Konstanz bietet kranken und gesunden Kindern und Jugendlichen sowie allen beteiligten Erwachsenen kostenfrei Unterstützung durch fachliche Beratung und psychosoziale Begleitung. Träger der Kinder- und Jugendhospizarbeit, den es seit dem Jahr 2005 gibt, ist der Hospizverein Konstanz. Kontakt über kinderhospizarbeit@hospiz-konstanz.de

Seit fast 20 Jahren in dem Bereich tätig

Gisela Wittner hat nach ihrer beruflichen Tätigkeit als Kinder- und Jugendärztin in Singen vor fast zwei Jahrzehnten damit begonnen, sich ehrenamtlich der Hospizarbeit mit Heranwachsenden zu widmen. Sie baute zusammen mit einer Kollegin die Kinder- und Jugendhospizarbeit im Landkreis Konstanz auf, die bis heute Kinder, Jugendliche und ihre Familien in der schweren Phase des herannahenden oder bereits eingetretenen Todes begleitet.

Dr. Gisela Wittner an ihrem Kinderbuchrregal in ihrem Wohnhaus in Möggingen. Die Bücher können Kindern, Betroffenen aber auch ihren Helfern in der schwierigen Situation des Todes bei der Verarbeitung helfen. | Bild: Jarausch, Gerald

Nicht zuletzt aus diesem Grund begreift Gisela Wittner die Auszeichnung nicht als Ehrung einer einzelnen Person, sondern „als Stellvertreterin einer Institution“ wie sie im Gespräch mit dem SÜDKURIER sagt. Als Ärztin hat sie nach eigenem Bekunden wenig mit solchen Situationen zu tun gehabt. Doch nach ihrem Berufsleben sorgte eine private Erfahrung im Freundeskreis dafür, dass sich Gisela Wittner intensiv mit dem Thema beschäftigte.

Angebot in der Kinder- und Jugendhospizarbeit war sehr gering

Sie absolvierte einen Kurs, um in der Hospizarbeit selbst tätig zu werden. „Die Angebote für psychiatrische Beratungsstellen und Institutionen waren sehr gering“, erinnert sich die Ärztin. Das gilt einmal mehr für die Betreuung und Begleitung von Kindern in dieser schwierigen Phase. Unter dem Eindruck des drohenden Todes leiden nicht nur der Betroffene, sondern alle Familienmitglieder. „Jeder braucht etwas anderes“, erklärt Gisela Wittner den Ansatz der Kinderhospizarbeit.

Dabei begleiten die sogenannten Paten nach einer einjährigen Kursausbildung die Menschen in dieser Zeit und darüber hinaus. Mittlerweile gehen für den Verein rund 50 Paten in die Familien im Landkreis Konstanz. Mindestens einmal pro Woche sind sie einfach für die Betroffenen da, um ihnen Trost, Hoffnung und Freude zu geben. „Die Arbeit findet ohne Plan und Ziel statt. Es geht lediglich darum, für einen Menschen da zu sein. Zeit und Zuwendung ist unser Motto“, sagt Gisela Wittner.

Auch Paten bekommen Unterstützung

Die ehrenamtlich arbeitenden Paten selbst werden ebenfalls betreut. In der Supervision können sie ihre oftmals belastenden Erlebnisse aufarbeiten. Weil die Arbeit bisher vorwiegend von Frauen erledigt wird, wünscht Gisela Wittner sich, dass sich mehr – sehr gerne auch jüngere – Männer dafür zur Verfügung stellen.

Sie selbst hat sich mittlerweile aus der aktiven Mitarbeit zurückgezogen, in der sie lange Zeit auch als Ausbilderin tätig war. Davon zeugt unter anderem ein prall gefülltes Regal mit Kinderbüchern in den heimischen Wänden. Diese können den Betroffenen und ihren Helfern in der schwierigen und immer noch tabubehafteten Situation helfen, indem sie die Problematik in Bild und Text darstellen.

Trauer und Verlust in der Kunst

Zu den gelungenen bildlichen Umsetzungen des Todes innerhalb der Familie zählt für Gisela Wittner unter anderem das Bild „Die tote Mutter“ des Malers Edward Munch. Darauf wird ein kleines Mädchen und andere Familienangehörige gezeigt, die am Totenbett der Mutter stehen. Während das Kind entsetzt die Hände an den Kopf hält, sind auch alle anderen vor Schmerz förmlich isoliert. Nicht zuletzt um solche Situationen etwas erträglicher zu machen, ist die Hospizarbeit wichtig. Sie ist aber weiterhin auf ehrenamtliche Akteure und Spenden angewiesen.