Einen schweren Verkehrsunfall hat die Polizei auf der Bundesstraße 34 zwischen dem Radolfzeller Orstteil Stahringen in Richtung Espasingen gemeldet. Auf Höhe der zweiten Ortszufahrt nach Stahringen stieß ein Transporter mit einem entgegenkommenden Auto zusammen, vier weitere Autos seien im Anschluss in den Unfall verwickelt worden. Die Polizei berichtet in einer ersten Stellungnahme von mehreren leicht verletzten Insassen. Weil aus dem im Straßengraben liegenden Transporter Diesel ausgelaufen sei, musste die Feuerwehr gerufen werden. Der Unfall ereignete sich heute, Donnerstag, am späten Nachmittag. Die Bundesstraße ist im Bereich der Unfallstelle komplett gesperrt und über Güttingen umgeleitet worden.