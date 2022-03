Wildtiere zu schützen, ist ein großes Anliegen des BUND Radolfzell. Wie die Naturschutzorganisation in einer Mitteilung schreibt, hätten viele Menschen den Bezug zu ihrer unmittelbaren Umgebung verloren, und sie müssten dafür wieder sensibilisiert werden. Aus diesem Grund habe das neue Vorstandsteam des BUND sich verschiedene Aktionen überlegt.

Der neue Vorstand Die Mitglieder des neuen Vorstandes des BUND-Ortsverbands Radolfzell. Engerer Vorstand: Maria Borlinghaus, Beate Nash und Christine Emmrich (Schatzmeisterin), Thomas Giesinger, Beisitzer: Daniel Reinke (Beauftragter für Klimaschutz und Energie), Ulla Rommen und Claudia Meßmer

Eine davon ist eine Filmreihe. Dabei sollen unterschiedliche Naturfilme im Radolfzeller Universum-Kino gezeigt werden. Los geht es am 7. April um 20 Uhr mit dem Film „Die Wiese – Ein Paradies nebenan“ vom Naturfilmer Jan Haft.

Vor der Vorstellung gibt es einen kleinen Vortrag

Vor der Vorstellung soll es noch einen kleinen Vortrag geben. Es gehe um die Frage, was man als Bürger zur Artenvielfalt vor der eigenen Haustür beitragen kann. Außerdem werden laut Mitteilung vom BUND Samentüten für Garten oder Balkon kostenlos verteilt, genauso wie Infomaterial. Der Eintritt zum Film ist ermäßigt auf sechs Euro.

In dem Dokumentarfilm zeigt Jan Haft die Schönheit und Vielfalt artenreicher Wiesen. Gleichzeitig macht er dabei auch darauf aufmerksam, wie wichtig und gleichzeitig gefährdet derlei Lebensräume sind. Denn wie der BUND in seiner Mitteilung schreibt, wüssten viele Menschen nicht, dass artenreiche Wiesen verschwinden und das ein Problem ist.

Grünland ist keine artenreiche Wiese

Die meisten Menschen würden die grünen oder ab und an durch Löwenzahn unterbrochenen Landschaften sehen und wüssten nicht, dass darin etwas fehlt. In der Mitteilung heißt es: „Das Grünland ist durch den übermäßigen Düngereinsatz größtenteils ökologisch verarmt. Oftmals besteht es nur aus einer Sorte Futtergras. Es sind keine bunten Wiesen mehr, sondern Grasäcker.“

Das müsse sich ändern. Und das gehe nur, wenn die Menschen die Schönheit des Lebensraums Wiese kennenlernen würden.

Tiere brauchen mehr als Gras

Dabei sei eine Wiese vielmehr als Futtermittel für Insekten wie Bienen oder Schmetterlinge. Sie ist auch der Lebensraum von bedrohten Tierarten wie Feldhase, Fledermaus, Schreiadler oder Rebhuhn.

Und all diese verschiedenen Arten bräuchten Wiesen, die nicht nur aus Gras bestehen. Denn, so die Mitteilung, eine Hauptursache dafür, dass immer mehr Arten verschwinden, sei die Tatsache, dass Biotope mit Wildkräutern, Blumen und verschiedenen Gräsern immer rarer werden.

Film zeigt Abenteuer von Reh-Kitzen

Doch zurück zum Film: In nie gesehenen Bildern und mit großem, technischen Aufwand gedreht, stelle die Dokumentation einige der schonsten und skurrilsten Bewohner unserer Wiese vor. Die Hauptdarsteller des Filmes seien junge Reh-Zwillinge, die ein Leben zwischen Waldrand und Wiese führen.

Ausstellung im Seemaxx

Um auf das Thema Insektensterben aufmerksam zu machen, gibt es im Sommer außerdem eine Schmetterlingsausstellung im Radolfzeller Seemaxx. Vom 17. Juli bis zum 4. September zeigt sie mit großen Infotafeln in den Gängen des Kaufhauses wichtige Informationen zu den beliebten Insekten. Wie es in einer Mitteilung heißt, hätten es besonders Schmetterlinge schwer, sich an die sich schnell ändernden klimatischen Bedingungen anzupassen.

Dabei sind sie sehr emsig. Sie bestäuben 30-mal mehr als Bienen und fliegen bis zu drei Kilometer am Tag, so die Mitteilung. Das Problem: Schmetterlinge sowie ihre Raupen finden kaum noch Nahrung. Hier müssen die Bürger aktiv werden. Deshalb zeigt die Ausstellung auch Beispiele von Naturgärten aus der Region, die Schmetterling und Co. einen Lebensraum bieten.

Weitere Termine Am 30. April ab 16 Uhr findet eine Waldbegehung mit dem Fahrrad mit Förster Gerhard Heinzmann statt. Dauer: rund drei Stunden. Eine Anmeldung unter (07732) 15 07 26 oder per Mail an maria@borlinghaus.org ist erforderlich. BUND-Café Das Café in Möggingen ist laut BUND wieder geöffnet, und zwar Mittwoch bis Sonntag von 11 bis 17 Uhr. Dort kann man Kaffee trinken, es gibt aber auch Ökoweine und Bio-Produkte aus der Region. Im Hinterraum findet die neue Mindelsee-Ausstellung statt. Weitere Termine und Angebote der Ortsgruppe Radolfzell gibt es auf der Internetseite www.bund-radolfzell.de.

Es sei auch ein Infotisch geplant, auf dem Bürger Anregungen finden, wie sie einen lebenden Garten gestalten können. So soll vermieden werden, dass künftige Generationen Schmetterlinge nur noch aus Büchern kennen, so der BUND. (pm/jem)