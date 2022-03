Nach pandemiebedingten Einschränkungen im Winter geht es nun mit der Naturschutzausstellung des Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) in dessen Naturschutzzentrum in Radolfzell-Möggingen weiter. Besucher können dort viel über die Besonderheiten des vom BUND seit 1972 betreuten, 495 Hektar großen Naturschutzgebietes Mindelsee erfahren.

Dieses biete auf seinen Schilfflächen, Streuwiesen, Trockenrasen und naturnahen Wäldern „einen seltenen Schatz an bedrohten Pflanzen- und Tierarten“, schreibt der BUND in einer Pressemitteilung.

Hohe ökologische Bedeutung

Die Ausstellung in Möggingen erkläre Jung und Alt auf vielfältige Weise die Entstehung der Landschaft, verdeutliche deren hohe ökologische Bedeutung und die angepasste Nutzung durch den Menschen. Es werde auch über das europäische Schutzgebietsnetz Natura 2000, den landesweiten Biotopverbund und Maßnahmen zum Schutz von Arten und Lebensräumen, informiert, teilt der BUND mit.

In die Ausstellung sei ein kleines gemütliches Café integriert, in dem Kaffee, Tee, Getränke, Kuchen und einfache Speisen angeboten würden. An einer großen Infothek befinde sich reichlich Material darüber, was der Einzelne in seinem unmittelbaren Umfeld für den Naturschutz tun könne.

Tipps für Balkon und Garten

Besonders jetzt, wo die Gartensaison wieder starte, solle man mit heimischen Pflanzen an die Insekten- und Vogelwelt und Co denken. Dazu halte der BUND Tipps bereit, wie man seinen Garten und Balkon naturnah gestalten könne. Zusätzlich liegen auch Anregungen für touristische Aktivitäten aus.

Die Ausstellung ist wieder von Mittwoch bis Sonntag, jeweils von 10 bis 17 Uhr, geöffnet. Der Eintritt ist frei. Es gelten die aktuellen Corona-Regelungen für Ausstellungen und Gastronomie. Eine Anmeldung ist für Gruppen ab zehn Personen und bei Wünschen nach Führungen durch die Ausstellung oder das Naturschutzgebiet erforderlich.

Informationen über das Naturschutzzentrum in Möggingen und die Ausstellung gibt es unter Telefon (0 77 32) 15 07 70 oder per E-Mail an mindelsee-ausstellung@bund.net