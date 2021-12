von Gerald Jarausch

Die Bürgerstiftung Radolfzell hat jetzt von der Schreinerei Mehne 20 handgefertigte Holzkisten im Empfang genommen, die künftig Kindern in Radolfzell einen schöneren Alltag bescheren sollen.

Die solide verarbeiteten Kisten aus Pappelsperrholz sollen als Behältnis für verschiedene Spielsachen dienen. Das Holz wurde bewusst ausgewählt, um das Eigengewicht der Kisten nicht unnötig zu erhöhen, wie Schreinermeister Martin Martin Mehne erläuterte.

Spiele aus dem Einzelhandel

Die Kisten werden an den Radolfzeller Grundschulen sowie in der Kinderwohnung in der Schlesierstraße zum Einsatz kommen, wie der Stiftungsvorsitzende Arnold Kannenberg bei der Übergabe der Kisten erklärte. Befüllt werden die Kisten ebenfalls durch die Bürgerstiftung. In Absprache mit den Empfängern werden dafür im Radolfzeller Einzelhandel entsprechende Spiele angeschafft, die für sinnvoll erachtet werden.

An den Grundschulen erhalten die Klassen jeweils eine der Kisten, auf die sie selbst aufpassen müssen. Die Spielsachen können in den Unterrichtspausen auf dem Schulhof genutzt werden. Laut Lothar Rapp von der Bürgerstiftung werden sich darin zum Beispiel Bälle, Springseile und Straßenmalkreide befinden.

Radolfzell 500 Euro für Veranstaltungen in 2022: Ideenschmiede spendet an den Freundeskreis Asyl Radolfzell Das könnte Sie auch interessieren

Auf die Idee sei man in der Bürgerstiftung gekommen, nachdem sich die Rahmenbedingungen für die Schüler aufgrund der Corona-Pandemie geändert hätten. So müssten die Schüler nämlich derzeit ihre Pausen im Klassenverband verbringen. Durch die neuen Kisten bekommen sie nun Spielsachen zur Hand, die ihnen den Aufenthalt in dieser Zeit etwas angenehmer und abwechslungsreicher gestalten sollen.

Damit alle Kinder Spielsachen haben

Die Kisten können von den Klassen und Nutzern der Kinderwohnung selbst gestaltet werden. In die Kinderwohnung werden bereits nach Weihnachten zwei Kisten ausgeliefert, die übrigen sollen nach den Schulferien übergeben werden. Die Bürgerstiftung versteht die Aktion als Unterstützung von Kindern, die dieser bedürfen. Denn längst nicht alle Kinder – auch in unserer Region – haben Zugriff auf altersgerechtes Spielzeug.