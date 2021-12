von Natalie Reiser

Der Kabarett-Winter geht in eine neue Runde. Im Spätherbst wurden die Veranstaltungen des vergangenen Winters, die aufgrund des Lockdowns ausfallen mussten, nachgeholt. Ab Februar geht es nun offiziell mit dem neuen Programm weiter.

Sechs Kabarettisten wollen im Milchwerk in Radolfzell nachdenkliche bis bitterböse Blicke auf die Politik, Gesellschaft und die Tücken des Alltags werfen. Lisa Feller wird den Reigen der Abende eröffnen, gefolgt von sechs Kollegen: Uli Masuth, Christopher Köhler, Django Asül, Matze Knop und Bruno Jonas. Die Show von Christoph Sieber wird in den Oktober verschoben.

Alle Termine des Kabarett-Winters 11. Februar: Lisa Feller mit „Ich komm jetzt öfter!“

18. Februar: Uli Masuth mit „Lügen und andere Wahrheiten“

5. März: Christopher Köhler mit „Sex, Drugs & Kartentricks“

18. März: Django Asül mit „Offenes Visier“

24. März: Matze Knop mit „Mut zur Lücke“

26. März: Bruno Jonas mit „Meine Rede“

6. Oktober: Christoph Sieber



Die Eintrittskarten kosten zwischen 19 und 34,20 Euro. Ticketverkauf bei der Tourist-Information Radolfzell und unter www.reservix.de. Laut Veranstalter wird das Milchwerk nur zu 50 Prozent ausgelastet. Sollte die Kapazität des kleinen Saals erschöpft sein, werden die Veranstaltungen im großen Saal stattfinden. (rei)

Hygienekonzept mit 2Gplus

Wolfgang Frey von MCD-Marketing, der den Kabarett-Winter organisiert, ist zuversichtlich, dass die Corona-Pandemie dem Programm keinen Strich durch die Rechnung macht: „Das Hygienekonzept im Milchwerk ist sehr gut und lässt uns optimistisch sein, dass wir die Veranstaltungen unter Berücksichtigung der 2G-Plus Regeln durchführen können.“ Falls Veranstaltungen verlegt werden müssen, behielten die Karten ihre Gültigkeit. Sie könnten aber auch zurückgegeben werden. „Es besteht somit kein Risiko, Eintrittskarten unter den Weihnachtsbaum zu legen“, sagt Frey.

Am 11. Februar startet der Kabarett-Winter mit Lisa Feller und ihrem Programm „Ich komm jetzt öfter!“ Die Moderatorin der WDR Ladies-Night, auch bekannt als Podcasterin gemeinsam mit Gerburg Jahnke bei „Frau Feller und Frau Jahnke“, will als Supermom darüber plaudern, wie eine berufstätige Mama den Spagat zwischen Büro, Elternabend und Wursttheke schafft. Und wieviel Eigenständigkeit möglich ist, ohne als Rabenmutter dazustehen.

Musik, Magie und Wirklichkeit

Bei dem Weimarer Kabarettisten Uli Masuth dreht sich der Abend in Radolfzell um Lüge und Wahrheit. Gelogen werde täglich und nicht zu knapp, da ist Masuth sich sicher. Von Mark Twain stammt die Annahme: „Eine Wahrheit muss man erst kennen, um sie zu verdrehen.“ Wenn das zutreffe, dann stecke hinter jeder Lüge eben auch etwas Wahres, findet der Comedian. Uli Masuth verspricht politisches Kabarett mit Musik, aber ohne Gesang.

Bei seinem Programm „Sex, Drugs & Kartentricks“ will der Magier Christopher Köhler die Grenzen von Magie und Wirklichkeit verschwimmen lassen. Hier darf das Publikum sich auf Tricks, Stunts und Mitmachen einstellen.

Solidarität und Nachhaltigkeit

Django Asül, diesjähriger Gewinner des bayrischen Kabarettpreises, widmet sich in seinem aktuellen Programm „Offenes Visier“ nicht so sehr der Politik. Im Fokus stehen die Themen Solidarität und Nachhaltigkeit. Wie kann man in Zeiten sozialer Verunsicherung ein hilfreicher Mitmensch sein? Wie macht man zu Fuß spannend Urlaub und schont noch dazu das Klima?

Django Asül kommt mit seinem Programm „Offenes Visier“ nach Radolfzell. | Bild: Dirk Beichert

Inspiriert von seiner eigenen Zahnlücke will Matze Knop auch auf der Bühne des Milchwerks „Mut zur Lücke“ beweisen. Die Kult-Parodien von Prominenten wie Bundestrainer Jogi Löw oder Moderator Dieter Bohlen werden mit dabei sein. Aber welche Absurditäten des Alltags, Tücken der Technik und Peinlichkeiten von Promis schließlich auf die Schippe genommen werden, das will der Komiker seiner Improvisationskunst überlassen.

Bei Bruno Jonas wird es, wie gewohnt, politisch und gesellschaftskritisch. Er hält eine Rede über den Menschen, der sich angesichts der kurzen Zeit, die ihm verbleibt, etwas für das Überleben auf unserem Planeten Erde zu tun, freiwillig in die Unmündigkeit begibt. Weil er die Zeit bis zum Weltuntergang so mit mehr Spaß verbringen kann.